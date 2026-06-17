'Â¡Menudo Cuadro!' refresca el verano de 'En Play' con su ediciÃ³n Fresh

Este verano, ¡Menudo Cuadro! cambia de look para convertirse en ¡Menudo Cuadro! Fresh, una edición especial que llegará a ‘En Play’ y RNE Audio a partir del próximo 23 de junio, con nuevos episodios cada martes y jueves.

Durante seis programas especiales, David Andújar, David Insua y Carlota Corredera se reunirán para hablar de cultura pop, televisión, tendencias, historias sorprendentes y conversaciones tan imprevisibles como divertidas. Un espacio más libre, desenfadado y veraniego que mantendrá la esencia del videopodcast mientras explora nuevos temas y formatos.

Nuevos colaboradores y mucho salseo Además de entrevistas a invitados de perfiles diversos, ‘¡Menudo Cuadro! Fresh’ estrenará secciones creadas para la ocasión y contará con un equipo de colaboradores dispuesto a refrescar el verano con mucho humor y mucho salseo. Entre ellos estará Berryuca, encargada de analizar las ‘movidas más heavys’ de los influencers patrios; Germán González, que aportará su particular visión del mundo desde su universo propio; y Amanda Supertonta, que recuperará algunas de las historias más divertidas y surrealistas de su adolescencia. David Insua, Carlota Corredera y David Andújar