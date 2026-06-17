'Â¡Menudo Cuadro!' refresca el verano de 'En Play' con su ediciÃ³n Fresh
- El videopodcast estrenará una programación especial de verano a partir del 23 de junio
- Todos los martes y jueves en En Play y RNE Audio con nuevos colaboradores e invitados
Este verano, ¡Menudo Cuadro! cambia de look para convertirse en ¡Menudo Cuadro! Fresh, una edición especial que llegará a ‘En Play’ y RNE Audio a partir del próximo 23 de junio, con nuevos episodios cada martes y jueves.
Durante seis programas especiales, David Andújar, David Insua y Carlota Corredera se reunirán para hablar de cultura pop, televisión, tendencias, historias sorprendentes y conversaciones tan imprevisibles como divertidas. Un espacio más libre, desenfadado y veraniego que mantendrá la esencia del videopodcast mientras explora nuevos temas y formatos.
Nuevos colaboradores y mucho salseo
Además de entrevistas a invitados de perfiles diversos, ‘¡Menudo Cuadro! Fresh’ estrenará secciones creadas para la ocasión y contará con un equipo de colaboradores dispuesto a refrescar el verano con mucho humor y mucho salseo.
Entre ellos estará Berryuca, encargada de analizar las ‘movidas más heavys’ de los influencers patrios; Germán González, que aportará su particular visión del mundo desde su universo propio; y Amanda Supertonta, que recuperará algunas de las historias más divertidas y surrealistas de su adolescencia.
Con los Davides y Carlota Corredera
El periodista y creador de contenido David Andújar aportará su mirada ácida sobre la actualidad social y cultural, su capacidad para detectar lo absurdo de la realidad cotidiana y un sentido del humor que se ha convertido en una de sus señas de identidad.
A su lado estará David Insua, periodista y comunicador especializado en cultura pop y televisión, encargado de poner contexto, análisis y una buena dosis de referencias a los fenómenos mediáticos que marcan la conversación pública.
Completa el trío Carlota Corredera, periodista y presentadora con una amplia trayectoria en televisión, que suma al formato su experiencia al frente de grandes programas, su capacidad para conducir conversaciones cercanas y su habilidad para generar debates tan entretenidos como sinceros.
En esta versión veraniega, los tres tendrán aún más libertad para compartir opiniones, anécdotas personales, recuerdos, obsesiones culturales y reflexiones inesperadas. El resultado será una conversación sin corsés, en la que cualquier tema puede convertirse en protagonista y donde la química entre los presentadores será, una vez más, el motor principal de cada episodio.