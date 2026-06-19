'Imprescindibles' celebra el Día de la Música con 'Antihéroe', un acercamiento a Lichis de La Cabra Mecánica

‘Imprescindibles’ celebra este domingo el Día de la Música con el estreno del documental ‘Antihéroe’ de Marc de la Varga, y coproducido por RTVE. En esta cinta se recoge el momento en que Lichis anuncia una gira de reencuentro con su ex banda, La Cabra Mecánica, después de 15 años actuando en solitario. El documental acompaña ese regreso fugaz y abre una puerta íntima a la búsqueda de un músico con vocación de bluesman, que necesitó escapar del “personaje” de rumbero canalla.

Desde hace más de 15 años, Lichis recorre pequeños clubs y salas de nuestro país con su guitarra a cuestas. Sin embargo, hubo un tiempo en el que sus canciones fueron coreadas por miles de personas, mientras él lideraba una de las más reconocidas e influyentes bandas de los últimos tiempos: La Cabra Mecánica.

La cabra mecánica, en concierto

‘La lista de la compra’, junto a María Jiménez; o ‘Felicidad’, se convirtieron en himnos para toda una generación. Pero justo cuando la formación gozaba de su mayor “éxito”, Lichis ponía punto y final a su trayectoria para emprender un nuevo proyecto.

Movido por la pasión y su inquietud artística, cambiaba la rumba por el rock americano, a las multinacionales por la autogestión, a los pabellones por los teatros... enterrando para siempre aquellas canciones que le dieron a conocer. Borrón y cuenta nueva. Mientras todo el mundo se preguntaba... ¿Por qué?

Otra imagen del documental 'Antihéroe'