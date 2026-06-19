'Imprescindibles' celebra el Día de la Música con 'Antihéroe', un acercamiento a Lichis de La Cabra Mecánica
- Un viaje y un retrato íntimo para conocer de cerca a uno de los artistas más influyentes de la música de las últimas décadas
- Estreno el domingo 21 de junio, a las 21:30 horas en La 2 y RTVE Play
‘Imprescindibles’ celebra este domingo el Día de la Música con el estreno del documental ‘Antihéroe’ de Marc de la Varga, y coproducido por RTVE. En esta cinta se recoge el momento en que Lichis anuncia una gira de reencuentro con su ex banda, La Cabra Mecánica, después de 15 años actuando en solitario. El documental acompaña ese regreso fugaz y abre una puerta íntima a la búsqueda de un músico con vocación de bluesman, que necesitó escapar del “personaje” de rumbero canalla.
Desde hace más de 15 años, Lichis recorre pequeños clubs y salas de nuestro país con su guitarra a cuestas. Sin embargo, hubo un tiempo en el que sus canciones fueron coreadas por miles de personas, mientras él lideraba una de las más reconocidas e influyentes bandas de los últimos tiempos: La Cabra Mecánica.
‘La lista de la compra’, junto a María Jiménez; o ‘Felicidad’, se convirtieron en himnos para toda una generación. Pero justo cuando la formación gozaba de su mayor “éxito”, Lichis ponía punto y final a su trayectoria para emprender un nuevo proyecto.
Movido por la pasión y su inquietud artística, cambiaba la rumba por el rock americano, a las multinacionales por la autogestión, a los pabellones por los teatros... enterrando para siempre aquellas canciones que le dieron a conocer. Borrón y cuenta nueva. Mientras todo el mundo se preguntaba... ¿Por qué?
‘Antihéroe’
A lo largo de casi 15 años y con 4 discos ya a sus espaldas, Lichis no ha dejado nunca de cosechar su nuevo camino artístico. Pero el público no ha dejado nunca de reclamar, siempre sin fortuna, el regreso de aquella Cabra. Hasta que, en primavera de 2022, cuando se cumplen 25 años del nacimiento de La Cabra Mecánica, Lichis anuncia por sorpresa una pequeña gira para celebrar la efeméride. Un fugaz reencuentro con su público y su pasado. Y puede que también, una redención. A través de este viaje, conoceremos de cerca a uno de los artistas más influyentes de la música de las últimas décadas. Un retrato íntimo como nunca se había visto. Esta es la historia de un músico indiscutible y un hombre cualquiera. Esta es la historia de un ‘Antihéroe’.