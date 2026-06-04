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Comunicación RTVE

17 documentals i 12 pòdcasts escollits a la convocatòria promoguda per RTVE Catalunya, La Xarxa i 3Cat

  • Els projectes seleccionats s'han triat d'entre un total de 107 propostes presentades
El Mercat Audiovisual de Catalunya ha acollit la presentació dels projectes seleccionats
El Mercat Audiovisual de Catalunya ha acollit la presentació dels projectes seleccionats
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

El Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), celebrat aquest dimecres 3 de juny a la Fàbrica Roca Umbert de Granollers, ha acollit la presentació dels 12 pòdcasts finalistes de la convocatòria promoguda per Ràdio 4 i La Xarxa aquest 2026, i dels 17 documentals finalistes de la convocatoria impulsada per RTVE Catalunya,  La Xarxa i 3cat .

Aquest any, la participació ha tornat a ser elevada i, en aquest sentit, la convocatòria s’ha consolidat com una de les principals plataformes d’impuls pels documentals i els pòdcasts de proximitat del país.

En aquesta edició s’han presentat un total de 75 projectes de documentals i 32 projectes de pòdcast. El jurat ha avaluat totes les propostes segons el contingut, el finançament previst, el format i l'equip. En la deliberació, s'ha establert un ordre de preeminència per coproduir els projectes d'acord amb les bases de la convocatòria.

A continuació, els documentals seleccionats per categories:

Categoria 'Històries de Proximitat'

  • Mai Diguis Mai. 40 anys de Lax'n'Busto – Xavi Mitjans (RTV El Vendrell / Penedès TV)
  • Li-Chang, el xinès de Badalona (Badalona Comunicació)
  • Maria Shelly. La revolució invisible – Maria López Rovira (Ràdio Televisió Cardedeu)
  • L'última estesa – Xavier Abelló (TAC 12)
  • Allà on la mar resisteix – Dani Gutiérrez (Canal TE / EbreMedia)
  • Quan lo Riu es va Alçar – Albert Roda / Mario Pons (Canal 21 Ebre + Sègula Films)

Categoria 'Documental Obert'

  • Solemnis, un viatge musical impossible – Àngela Escudé (Igluuu Studio)
  • Els vents nous – Josep Alcover (Clementina)
  • Xesco Boix: Cinc formigues fan més que quatre elefants – Guillem Sans / David Felani (Minoria Absoluta)
  • Ramon Cabau, vida i mort a la Boqueria – Oriol Cortacans (Abacus/Batabat)
  • Un fil de llum – Santi Suárez (Un Capricho de Producciones)
  • El pintor que cremava els seus quadres – David Casals-Roma (Nayox Films)
  • Falsos Autèntics Falsos – Jana Llopart (Corte A Films)
  • La lluita pel romànic – Ivan Condés (Barberà Films)
  • Malmesa – Marta Ribalta (Sidecar Media)
  • Aigua tèrbola – Fel Faixedas (Cal Tet Produccions)
  • Marina Rossell. Allò que queda – Toni Espinosa (Toned Media)

I pel que fa als pòdcasts, l’ordre de seleccionats és aquest:

Categoria 'Històries de Proximitat'

  • Tinc un match! – Cugat Mèdia
  • Sons del Delta – elprat.ràdio
  • Rere la placa – Ona La Torre
  • Terra d'Acollida – Ràdio Televisió Cardedeu
  • Animals de Collserola – Cugat Mèdia

Categoria 'Primer Pòdcast'

  • 21 Botons – Producció independent
  • Perseguint Ícar – Projecte independent

Categoria 'Pòdcast Obert'

  • Una bossa a cada cita – Nación Podcast
  • La Catalunya Buidada – Xaupa Produccions SCCL
  • Sarcòfags que obren el món – La Coctelera Europa S.L.
  • El tresor de Ràdio Liberty – Associació Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà
  • Emergència – Media Hub Broadcast, S.L. (BCN Media Hub)

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