17 documentals i 12 pòdcasts escollits a la convocatòria promoguda per RTVE Catalunya, La Xarxa i 3Cat
- Els projectes seleccionats s'han triat d'entre un total de 107 propostes presentades
El Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), celebrat aquest dimecres 3 de juny a la Fàbrica Roca Umbert de Granollers, ha acollit la presentació dels 12 pòdcasts finalistes de la convocatòria promoguda per Ràdio 4 i La Xarxa aquest 2026, i dels 17 documentals finalistes de la convocatoria impulsada per RTVE Catalunya, La Xarxa i 3cat .
Aquest any, la participació ha tornat a ser elevada i, en aquest sentit, la convocatòria s’ha consolidat com una de les principals plataformes d’impuls pels documentals i els pòdcasts de proximitat del país.
En aquesta edició s’han presentat un total de 75 projectes de documentals i 32 projectes de pòdcast. El jurat ha avaluat totes les propostes segons el contingut, el finançament previst, el format i l'equip. En la deliberació, s'ha establert un ordre de preeminència per coproduir els projectes d'acord amb les bases de la convocatòria.
A continuació, els documentals seleccionats per categories:
Categoria 'Històries de Proximitat'
- Mai Diguis Mai. 40 anys de Lax'n'Busto – Xavi Mitjans (RTV El Vendrell / Penedès TV)
- Li-Chang, el xinès de Badalona (Badalona Comunicació)
- Maria Shelly. La revolució invisible – Maria López Rovira (Ràdio Televisió Cardedeu)
- L'última estesa – Xavier Abelló (TAC 12)
- Allà on la mar resisteix – Dani Gutiérrez (Canal TE / EbreMedia)
- Quan lo Riu es va Alçar – Albert Roda / Mario Pons (Canal 21 Ebre + Sègula Films)
Categoria 'Documental Obert'
- Solemnis, un viatge musical impossible – Àngela Escudé (Igluuu Studio)
- Els vents nous – Josep Alcover (Clementina)
- Xesco Boix: Cinc formigues fan més que quatre elefants – Guillem Sans / David Felani (Minoria Absoluta)
- Ramon Cabau, vida i mort a la Boqueria – Oriol Cortacans (Abacus/Batabat)
- Un fil de llum – Santi Suárez (Un Capricho de Producciones)
- El pintor que cremava els seus quadres – David Casals-Roma (Nayox Films)
- Falsos Autèntics Falsos – Jana Llopart (Corte A Films)
- La lluita pel romànic – Ivan Condés (Barberà Films)
- Malmesa – Marta Ribalta (Sidecar Media)
- Aigua tèrbola – Fel Faixedas (Cal Tet Produccions)
- Marina Rossell. Allò que queda – Toni Espinosa (Toned Media)
I pel que fa als pòdcasts, l’ordre de seleccionats és aquest:
Categoria 'Històries de Proximitat'
- Tinc un match! – Cugat Mèdia
- Sons del Delta – elprat.ràdio
- Rere la placa – Ona La Torre
- Terra d'Acollida – Ràdio Televisió Cardedeu
- Animals de Collserola – Cugat Mèdia
Categoria 'Primer Pòdcast'
- 21 Botons – Producció independent
- Perseguint Ícar – Projecte independent
Categoria 'Pòdcast Obert'
- Una bossa a cada cita – Nación Podcast
- La Catalunya Buidada – Xaupa Produccions SCCL
- Sarcòfags que obren el món – La Coctelera Europa S.L.
- El tresor de Ràdio Liberty – Associació Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà
- Emergència – Media Hub Broadcast, S.L. (BCN Media Hub)