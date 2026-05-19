Resolució documentals seleccionats en la convocatòria de La Xarxa – RTVE – 3Cat 2026
Resolució projectes seleccionats
La Comissió prevista a les Bases que regeixen la convocatòria, després de fer les corresponents valoracions d'acord amb els criteris fixats en aquestes Bases, ha acordat seleccionar els següents projectes:
Categoria DOCUMENTAL OBERT
- Solemnis, un viatge musical impossible – Àngela Escudé (Igluuu Studio)
- Els vents nous – Josep Alcover (Clementina)
- Xesco Boix: Cinc formigues fan més que quatre elefants – Guillem Sans / David Felani (Minoria Absoluta)
- Ramon Cabau, vida i mort a la Boqueria – Oriol Cortacans (Abacus/Batabat)
- Un fil de llum – Santi Suárez (Un Capricho de Producciones)
Categoria HISTÒRIES DE PROXIMITAT
- Mai Diguis Mai. 40 anys de Lax'n'Busto – Xavi Mitjans (RTV El Vendrell / Penedès TV)
- Li-Chang, el xinès de Badalona (Badalona Comunicació)
- Maria Shelly. La revolució invisible – Maria López Rovira (Ràdio Televisió Cardedeu)
Els projectes que no figuren en aquesta resolució s'han de considerar descartats.
Tal com preveu la convocatòria, la XAL, RTVE i 3Cat-CCMA SA decidiran, segons les seves necessitats i pressupost, les condicions de la producció o coproducció dels projectes, determinarà el grau de finançament, les condicions de l'adquisició dels drets, etc. Les condicions dels acords respectaran en tot cas les respectives normatives internes de contractació i els compromisos adquirits de les parts.
Únicament amb l'aprovació de les propostes de contracte per part dels òrgans de contractació corresponents a cada entitat (XAL, RTVE, 3Cat-CCMA SA), i la seva posterior formalització, es formalitzarà qualsevol obligació que es derivi per a cada entitat de la presentació i negociació del projecte.