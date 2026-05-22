La Orquesta y Coro RTVE lleva el ciclo ‘Auralia’ a Ávila con el estreno mundial de “Entierro del Conde de Orgaz” de Stéphane Delplace

Tras su inauguración en Madrid, el ciclo Auralia continúa su recorrido el próximo viernes 29 de mayo de 2026 en la ciudad de Ávila. Bajo la batuta de Marc Korovitch, la Orquesta y Coro RTVE explorará un repertorio que tiende puentes entre el barroco europeo y la composición actual, ofreciendo un diálogo musical que atraviesa los siglos.

El gran atractivo de la velada será el estreno mundial de la obra Entierro del Conde de Orgaz (1953), del compositor Stéphane Delplace, interpretada por la mezzosoprano solista Ekaterina Antipova. El propio Delplace asistirá al concierto para presenciar el debut de esta creación, que actúa como el contrapunto contemporáneo perfecto para el resto del programa.

La elección de Ávila para este estreno no es casual, dada la estrecha vinculación histórica de la casa de Orgaz con la ciudad. El linaje se asentó en Ávila en el siglo XV a través de los Lezquina, cuya casona palaciega fue la última residencia de Gonzalo Crespí de Valldaura y Bosch-Labrús, XXI conde de Orgaz. Este "gran señor de Ávila" convirtió su mansión en el custodio de uno de los archivos nobiliarios privados más importantes de España, trasladado a la ciudad por sus óptimas condiciones de frío y sequedad para la conservación documental.

A continuación del estreno de Delplace, se interpretará la Chaconne en Sol menor, de Henry Purcell, en los célebres arreglos de Benjamin Britten. Para cerrar el programa, el Coro abordará la Cantata n.º 4 "Christ lag in Todesbanden", de Johann Sebastian Bach, una de las piezas más emblemáticas del maestro alemán.

Con esta cita en Ávila, el ciclo Auralia reafirma el compromiso de RTVE con la descentralización de la cultura y la puesta en valor del patrimonio histórico a través de la música contemporánea.