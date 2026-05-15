Último concierto del ciclo Jóvenes Músicos con obras de Mendelssohn, Saint-Saëns y Beethoven

En este último concierto de la temporada del ciclo Jóvenes Músicos, la directora Ana María Patiño Osorio, conduce a la Orquesta Sinfónica RTVE en una velada que combina a tres grandes compositores del repertorio sinfónico.

El programa se abre con la Obertura orquestal Calm Sea and Prosperous Voyage de Felix Mendelssohn, una obra inspirada en los versos de Goethe que contrasta la quietud expectante del mar en calma con el ímpetu del viaje emprendido, mostrando la refinada orquestación y el carácter evocador del compositor alemán.

A continuación, se interpretará el Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en la menor, Op. 33, de Camille Saint-Saëns, una de las obras más emblemáticas del repertorio concertante para este instrumento. El concierto contará con la participación como solista de Carlos Vidal Ballester, violonchelista galardonado por Juventudes Musicales de España en 2022, cuya carrera destaca por su solidez técnica y profundidad expresiva.

Por último, se interpretará la Sinfonía nº 6 en Fa mayor, Op. 68, de Ludwig van Beethoven, conocida como la “Pastoral”. Esta sinfonía, refleja la conexión del compositor con la naturaleza y ofrece una experiencia sonora luminosa y serena, en la que Beethoven trasciende el sinfonismo clásico para adentrarse en una dimensión profundamente personal y evocadora.

Con este programa, el ciclo Jóvenes Músicos reafirma su compromiso con la excelencia artística y el impulso a jóvenes intérpretes en diálogo con las grandes obras del repertorio sinfónico.