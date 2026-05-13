Vols assistir a l'Acústicament Fest 2026? Aconsegueix gratis les teves entrades!

Ràdio 4 celebra la quarta edició de l'Acústicament Fest. Una festa oberta als oients que reuneix els millors artistes que han passat per l'espai 'Acústicament', del programa 'La barrera del so'. El festival comptarà amb les actuacions i entrevistes de Júlia Colom, Magalí Sare, Mazoni i Ypnosi i estarà conduït per la periodista musical i organitzadora de la festa Irene Desumbila. Per aconseguir entrades per anar al concert, els oients ja podeu omplir el formulari habilitat i en breu es posaran en contacte per confirmar les entrades. Es lliuraran dues entrades per cada sol·licitud.
L’Acústicament Fest 2026 tindrà lloc el proper dijous 28 de maig a les 20:00h a la sala La Nau de Barcelona, consolidant-se com una de les cites imprescindibles per descobrir i gaudir de la música de proximitat amb un format únic. Les actuacions en directe s'intercalen amb entrevistes i es podrà seguir per Ràdio 4 i per RTVE Play i, posteriorment, La 2Cat emetrà un programa especial.
L’edició d’enguany aplega quatre de les propostes més potents i singulars que han passat pels micròfons del programa durant aquesta temporada:
- Júlia Colom: el seu segon disc, ‘Paradís’, inclou arrels mediterrànies entrellaçades amb pop electrònic amb una personalitat desbordant.
- Magalí Sare: publica ‘Descasada’, un projecte que explora el matrimoni no només com a ritual festiu sinó com una experiència traumàtica, imposada o ambivalent.
- Mazoni: Jaume Pla ha torna amb ‘Banderes per daltònics’, un esperat àlbum on recupera la identitat del pop infal·lible dels inicis.
- Ypnosi: Irreverents, apoteòsics, rars, ofereixen un xou on la performance i el deliri estan servits. Acaben de publicar Em Sap Greu Riure, segon disc novament ple d’històries rocambolesques.
'Acústicament' és l'espai d'entrevistes en profunditat i actuacions en directe emès dins del programa 'La barrera del so', finalista al Premi RadioAssociació d’Innovació per proposa una nova i innovadora manera de relacionar-se amb el so. S'emet tots els dissabtes i diumenges a les 23h a Ràdio 4, dirigit i presentat per la periodista musical Irene Desumbila.