Sorteo de la BonoLoto del miércoles 6 de mayo
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 6 de mayo fue la siguiente:
42 - 22 - 10 - 44 - 29 - 21. Complementario: 48. Reintegro: 0.
Con una recaudación de 2.417.615,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Zaragoza.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|1
|421.396,24
|Segunda (5 + complementario)
|1
|153.235,00
|Tercera (5)
|64
|1.197,15
|Cuarta (4)
| 4.252
|27,03
|Quinta (3)
|80.438
|4,00
|Reintegro
|483.139
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.