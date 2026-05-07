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Sorteo de la BonoLoto del miércoles 6 de mayo

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto: 06/05/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto del 06/05/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 6 de mayo fue la siguiente:

42 - 22 - 10 - 44 - 29 - 21. Complementario: 48. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.417.615,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Zaragoza.

421.396,24
Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 1
Segunda (5 + complementario) 1 153.235,00
Tercera (5) 64 1.197,15
Cuarta (4) 4.252
 27,03
Quinta (3) 80.438 4,00
Reintegro 483.139 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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