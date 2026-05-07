Sorteo de la BonoLoto del miércoles 6 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 6 de mayo fue la siguiente:

42 - 22 - 10 - 44 - 29 - 21. Complementario: 48. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.417.615,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Zaragoza.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1 421.396,24 Segunda (5 + complementario) 1 153.235,00 Tercera (5) 64 1.197,15 Cuarta (4) 4.252

27,03 Quinta (3) 80.438 4,00 Reintegro 483.139 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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