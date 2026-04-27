La subida del gasóleo agrícola y los fertilizantes en Castilla-La Mancha amenaza la viabilidad de algunas explotaciones

La agricultura de Castilla-La Mancha se enfrenta a una tormenta perfecta. El precio del gasóleo B, más conocido como "gasóleo rojo" o agrícola, se ha encarecido un 41% desde el inicio de la guerra en Irán, según el Ministerio de Agricultura. Este incremento, sumado al alza en el coste de los fertilizantes, pone en jaque la viabilidad de algunas explotaciones en una región donde el sector primario es una parte fundamental del motor económico.

El Ministerio de Agricultura hace un seguimiento diario de los precios del gasóleo B registrados en gasolineras y postes marítimos del territorio nacional desde el inicio del conflicto bélico en Irán, el 28 de febrero de 2026. Los precios diarios se comparan con los precios registrados el 23 de febrero de 2026, correspondientes al último informe sobre los precios de la energía en el sector agrario y pesquero publicado por el Ministerio antes del inicio del conflicto.

El precio medio del gasóleo B en Castilla-La Mancha es de 1,461 €/L en Albacete, 1,427 €/L en Ciudad Real, 1,381 €/L en Cuenca, 1,400 €/L en Guadalajara y 1,408 €/L en Toledo, según el informe publicado el 27 de abril.

ASAJA alerta de la inviabilidad de muchas explotaciones Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) exigen ayudas estructurales y una fiscalidad adecuada. Explican que estos sobrecostes están poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones. "El gasóleo, lógicamente, es un coste que para nosotros es estructural", explica Emilio Cepeda, presidente de la organización agraria en Ciudad Real. De este combustible, depende la actividad agraria: "El laboreo, siembra, tratamiento, recolección, transporte... Todo pasa por el gasóleo. Y, por ello, vamos incrementando un impacto inmediato directo a la rentabilidad de nuestras explotaciones". Los productores sufren esa subida en plena llegada de la primavera cuando se intensifican las labores agrícolas en el campo. Al elevado precio del gasóleo se suma la subida del precio de los fertilizantes. "Ahora mismo tenemos que empezar las cosechas, de aquí en adelante empezamos con la temporada del melón y también de sandía y hortícolas y entonces está subida de precio es inviable", señala Cepeda, que asegura que el incremento de precios se ha sumado a los costes de producción.