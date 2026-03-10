Alerta del sector pesquero en Asturias: la subida del gasóleo amenaza las campañas del bonito y la anchoa

Nuevo varapalo para la pesca en Asturias. Si el lunes de la pasada semana repostaban gasoil en sus barcos a 50 céntimos el litro, a día de hoy, el precio se ha incrementado hasta casi rozar el euro. Ante esta coyuntura, la situación se ha vuelto prácticamente insostenible. Desde la Federación de Cofradías de Pescadores, su presidente, Adolfo García, denuncia que este enorme y repentino incremento de gastos puede provocar que muchas embarcaciones opten por renunciar a algunas de las mejores campañas del año como son las del bonito o la anchoa.

Esta circunstancia llega, además, en un momento complicado para el sector por la imposición de cupos en algunas especies y porque hacía años que no sufría un invierno tan complicando a nivel climatológico. Y es que el tren de borrascas que han azotado al país durante el invierno ha obligado a muchos armadores, sobre todo de la flota de bajura, a mantener sus embarcaciones amarradas durante varias semanas, lo que se traduce en ausencia total de ingresos para sus familias al no poder aportar capturas a las lonjas.

Desde el sector han reclamado ayuda a todas las administraciones, empezando por el Principado, pasando por el Gobierno y acabando por Europa. En caso de que persista la situación no descartan llevar a cabo algún tipo de acción reivindicativa como un parón total de la flota.

Gasolinera en el puerto de Gijón

En RTVE hemos conocido el caso de Marcos Cueto, patrón y armador de Gijón, quien ha contado que, en su caso, reposta 800 litros de combustible para salir a faenar, lo que significa que sus gastos se han disparado de los 400 a los casi 800 euros, solo para arrancar y sin la seguridad de si regresarán a puerto con capturas o no.