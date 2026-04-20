Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 19 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 19 de abril fue la siguiente:

30 - 14 - 3 - 26 - 16 - 29 Reintegro: 9. Caballo ganador cuarta carrera: 10.

Con una recaudación de 61.792 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.505.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 1 1.853,76 4ª (5 números) 20 123,58 5ª (4 números + caballo ganador) 11 112,35 6ª (4 números) 449 5,50 7ª (3 números + caballo ganador) 125 19,77 Reintegro 6.922 1,00