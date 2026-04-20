Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 19 de abril
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La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 19 de abril fue la siguiente:
30 - 14 - 3 - 26 - 16 - 29 Reintegro: 9. Caballo ganador cuarta carrera: 10.
Con una recaudación de 61.792 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.505.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|1
|1.853,76
|4ª (5 números)
|20
|123,58
|5ª (4 números + caballo ganador)
|11
|112,35
|6ª (4 números)
|449
|5,50
|7ª (3 números + caballo ganador)
|125
|19,77
|Reintegro
|6.922
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 5 Segunda carrera: 1 Tercera carrera: 8 Cuarta carrera: 10 Quinta carrera: Primero: 6 Segundo: 4.
Con una recaudación de 9.871 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un plusbote de 9.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|0
|BOTE
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|0,00
|4ª (4 caballos ganadores)
|6
|230,32
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.