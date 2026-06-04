Sorteo de la BonoLoto del miércoles 3 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 3 de junio fue la siguiente:

23 - 18 - 34 - 15 - 30 - 42. Complementario: 8. Reintegro: 5.

Con una recaudación de 2.695.248,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.500.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 5 33.495,59 Tercera (5) 107 782,61 Cuarta (4) 4.983

25,21 Quinta (3) 93.868 4,00 Reintegro 540.550 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.