Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 2 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 2 de junio fue la siguiente:

41 - 40 - 1 - 36 - 33 - 22. Complementario: 49. Reintegro: 7. Con una recaudación de 2.352.045 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 73.881,65 Tercera (4) 65 1.136,64 Cuarta (4) 4.156 26,67

Quinta (3) 79.901 4,00 Reintegro 471.530

0,50