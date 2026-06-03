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Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 2 de junio

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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 2 de junio fue la siguiente:

41 - 40 - 1 - 36 - 33 - 22. Complementario: 49. Reintegro: 7. Con una recaudación de 2.352.045 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 2 73.881,65
Tercera (4) 65 1.136,64
Cuarta (4) 4.156 26,67
Quinta (3) 79.901 4,00
Reintegro 471.530
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

18 - 9 - 17 - 42 - 6 Estrellas: 7- 9

Con una recaudación de 62.641.277,60 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 159.000.000 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en La Fuliola (Lleida).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 3 195.442,26
TERCERA (5+0) 9 15.226,03
CUARTA (4+2) 23 1.765,38
QUINTA (4+1) 414 180,67
SEXTA (3+2) 1.359 58,18
SEPTIMA (4+0) 984
 56,47
OCTAVA (2+2) 22.052 12,60
NOVENA (3+1) 22.838 13,57
DECIMA (3+0) 47.072 12,26
UNDECIMA (1+2) 137.523 5,08
DUODECIMA (2+1) 369.066 5,96
DECIMOTERCERA (2+0) 748.811 4,73

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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