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Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 19 de abril

Sorteo de la Lotería Gordo de la Primitiva del 19/04/2026 - Ver ahora
Sorteo de la Lotería Gordo de la Primitiva del 19/04/2026
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La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 19 de abril fue la siguiente:

10 - 37 - 2 - 47 - 39. Número clave (reintegro): 2.

Con una recaudación de 3.562.644 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 6.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (5+1) 0 BOTE
2ª (5+0) 0 0,00
3ª (4+1) 17 10.799,03
4ª (4+0) 159 207,24
5ª (3+1) 744 50,62
6ª (3+0) 6.827 17,93
7ª (2+1) 12.446 7,56
8ª (2+0) 116.227 3,00
Reintegro (0+1) 224.009 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

RTVE

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