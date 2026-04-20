Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 19 de abril

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 19 de abril fue la siguiente:

10 - 37 - 2 - 47 - 39. Número clave (reintegro): 2.

Con una recaudación de 3.562.644 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 6.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 0 0,00 3ª (4+1) 17 10.799,03 4ª (4+0) 159 207,24 5ª (3+1) 744 50,62 6ª (3+0) 6.827 17,93 7ª (2+1) 12.446 7,56 8ª (2+0) 116.227 3,00 Reintegro (0+1) 224.009 1,50

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