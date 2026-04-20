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RTVE Loterías

Quiniela y Quinigol del domingo 19 de abril

La Quiniela en RTVE.es
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Los resultados de la Quiniela del domingo 19 de abril han sido los siguientes:

X - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - X - X - 2 - 1 - 2 - 1. Pleno al quince: 22.

Con una recaudación de 1.309.896,75 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 47.905,50 euros: ha habido 799 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 32,98 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 24 8.732,65
13 aciertos 609 161,32
12 aciertos 5.933 16,56
11 aciertos 31.050 3,16
10 aciertos 97.785 0,00

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 ANDORRA 1 VALLADOLID 0 10

2 SPORTING 3 CÁDIZ 0 M0

3 ALBACETE 4 GRANADA 1 M1

4 EIBAR 2 HUESCA 1 21

5 ALMERÍA 3 MALAGA 2 M2

6 AT. MADRID 2 REAL SOCIEDAD 2 22

La recaudación fue de 126.035 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 240.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 1 11.343,15
4 aciertos 41 245,92
3 aciertos 649 15,54
2 aciertos 7.490 3,37

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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