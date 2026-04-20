Quiniela y Quinigol del domingo 19 de abril

Los resultados de la Quiniela del domingo 19 de abril han sido los siguientes:

X - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - X - X - 2 - 1 - 2 - 1. Pleno al quince: 22.

Con una recaudación de 1.309.896,75 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 47.905,50 euros: ha habido 799 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 32,98 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 24 8.732,65 13 aciertos 609 161,32 12 aciertos 5.933 16,56 11 aciertos 31.050 3,16 10 aciertos 97.785 0,00