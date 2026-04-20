Quiniela y Quinigol del domingo 19 de abril
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Los resultados de la Quiniela del domingo 19 de abril han sido los siguientes:
X - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - X - X - 2 - 1 - 2 - 1. Pleno al quince: 22.
Con una recaudación de 1.309.896,75 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 47.905,50 euros: ha habido 799 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 32,98 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|24
|8.732,65
|13 aciertos
|609
|161,32
|12 aciertos
|5.933
|16,56
|11 aciertos
|31.050
|3,16
|10 aciertos
|97.785
|0,00
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 ANDORRA 1 VALLADOLID 0 10
2 SPORTING 3 CÁDIZ 0 M0
3 ALBACETE 4 GRANADA 1 M1
4 EIBAR 2 HUESCA 1 21
5 ALMERÍA 3 MALAGA 2 M2
6 AT. MADRID 2 REAL SOCIEDAD 2 22
La recaudación fue de 126.035 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 240.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|1
|11.343,15
|4 aciertos
|41
|245,92
|3 aciertos
|649
|15,54
|2 aciertos
|7.490
|3,37
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.