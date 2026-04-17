'La Petanca del Año', la gran velada de ‘La Revuelta’, se juega en La 1

Llega a La 1 el gran evento deportivo, la competición más demandada por la audiencia, destinada a convertirse en un evento de masas: ‘La Petanca del Año’. A propuesta de una espectadora hace unos meses, ‘La Revuelta’ brindará todo un prime time al noble deporte de los boliches. Una competición de cuatro rondas, en una entrega especial con célebres invitados y comentaristas y cabecera y música propias para vivir una auténtica Súperbowl patria.

En este especial de ‘La Revuelta’, producción de RTVE en colaboración con EL TERRAT (THE MEDIAPRO STUDIO) y Encofrados Encofrasa, David Broncano y Jorge Ponce capitanearán a cinco personas cada uno. En cada equipo participarán celebrities, jugadores profesionales… y Lalachus. Entre los famosos, personas que han disfrutado especialmente, de una u otra manera, sus visitas a ‘La Revuelta’: El Langui, Juan José Millás, María del Monte, Clara Galle y Miguel Ángel Muñoz. Y para elevar la competición hasta donde merece, también participarán profesionales de la petanca: dos jóvenes campeones, una veterana y el presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez Arcas.

Como comentaristas ocasionales, dos expertos… aunque no sabemos si de la petanca: el periodista deportivo Antoni Daimiel y la cómica y guionista Victoria Martín. Y en el intermedio, una actuación que equiparará el evento al nivel de una superproducción norteamericana: el grupo Cervatana.

‘La Petanca del Año’ será la gran velada deportiva de ‘La Revuelta’: presentaciones épicas de equipos, asaltos que podrían vivirse en un ring de boxeo, dinámicas de juego que irán cambiando en cada ronda y, sobre todo, mucho humor.