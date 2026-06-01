'Al cielo con ella', de Henar Álvarez, recibe a Isabel Allende, Isabel Coixet y Alberto San Juan

Henar Álvarez vuelve a cruzar el océano, esta vez, para entrevistar a una de las escritoras más leídas en español del mundo, Isabel Allende. Junto a ella, el actor y dramaturgo Alberto San Juan y la cineasta, Isabel Coixet visitan el plató de ‘Al cielo con ella’. Y, como no podía ser de otra manera, Laura del Val regresa la noche del martes como colaboradora.

Isabel Allende, la escritora más leída en español del mundo, se sienta con Henar Álvarez en su casa de San Francisco para hablar sobre feminismo, literatura, política, exilio y familia. Con motivo de la publicación de ‘La palabra mágica’, la autora de ‘La casa de los espíritus’ comparte los secretos de su proceso creativo y las historias que han marcado su vida en ‘Al cielo con ella’. En una charla cargada de reflexiones, la escritora defiende que “la rabia es el combustible de la revolución” y advierte que “la democracia es mucho más frágil de lo que creemos”. Junto a Henar Álvarez, la escritora internacional hace un repaso de su vida marcada por la escritura y el compromiso social.

‘Al cielo con ella’ también contará con Isabel Coixet, una de las directoras más reconocidas y premiadas del cine español. Estrenó hace unos meses ‘Tres adioses’ y ahora presenta su nueva serie para la televisión francesa Arte, ‘Alguien debería prohibir los domingos por la tarde’. Nos hablará en ‘Al cielo con ella’ sobre los grandes temas que atraviesan su vida y sus obras.

Además, el actor y dramaturgo Alberto San Juan llega ‘Al cielo con ella’ para presentar su nueva película, ‘La Luz’, de Fernando Franco, participada por RTVE. Hablará de cine, teatro, política y uno de los papeles más desafiantes de su trayectoria.

Y para cerrar la noche, Laura del Val pondrá el toque de humor con su mirada irónica y sarcástica sobre la actualidad. Una noche cargada de emociones, reflexiones y, sobre todo, mucho humor.