Quiniela y Quinigol del domingo 12 de abril

Los resultados de la Quiniela del domingo 12 de abril han sido los siguientes:

X - X - 1 - 1 - 1 - X - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - X - X - 1. Pleno al quince: 10.

Con una recaudación de 3.859.869 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 105.767,50 euros: ha habido 17 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 3.421,89 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 1 617.579,04 13 aciertos 11 26.317,29 12 aciertos 181 1.599,39 11 aciertos 1.883 153,74 10 aciertos 13.358 26,01