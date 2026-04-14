Quiniela y Quinigol del domingo 12 de abril
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Los resultados de la Quiniela del domingo 12 de abril han sido los siguientes:
X - X - 1 - 1 - 1 - X - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - X - X - 1. Pleno al quince: 10.
Con una recaudación de 3.859.869 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 105.767,50 euros: ha habido 17 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 3.421,89 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|1
|617.579,04
|13 aciertos
|11
|26.317,29
|12 aciertos
|181
|1.599,39
|11 aciertos
|1.883
|153,74
|10 aciertos
|13.358
|26,01
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 REAL MADRID 1 GIRONA 1 11
2 ELCHE 1 VALENCIA 0 10
3 BARCELONA 4 ESPANYOL 1 M1
4 SEVILLA 2 AT. MADRID 1 21
5 CELTA 0 OVIEDO 3 0M
6 ATHLETIC CLUB 1 VILLARREAL 2 12
La recaudación fue de 143.409 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 210.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|0
|0,00
|4 aciertos
|89
|273,93
|3 aciertos
|1.727
|6,64
|2 aciertos
|15.756
|1,82
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.