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RTVE Loterías

Quiniela y Quinigol del domingo 12 de abril

La Quiniela en RTVE.es
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Los resultados de la Quiniela del domingo 12 de abril han sido los siguientes:

X - X - 1 - 1 - 1 - X - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - X - X - 1. Pleno al quince: 10.

Con una recaudación de 3.859.869 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 105.767,50 euros: ha habido 17 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 3.421,89 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 1 617.579,04
13 aciertos 11 26.317,29
12 aciertos 181 1.599,39
11 aciertos 1.883 153,74
10 aciertos 13.358 26,01

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 REAL MADRID 1 GIRONA 1 11

2 ELCHE 1 VALENCIA 0 10

3 BARCELONA 4 ESPANYOL 1 M1

4 SEVILLA 2 AT. MADRID 1 21

5 CELTA 0 OVIEDO 3 0M

6 ATHLETIC CLUB 1 VILLARREAL 2 12

La recaudación fue de 143.409 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 210.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 0 0,00
4 aciertos 89 273,93
3 aciertos 1.727 6,64
2 aciertos 15.756 1,82

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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