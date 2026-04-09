Ràdio Capital, Ràdio 4 i La Xarxa presenten la ficció sonora 'Aquella nit al Tiffany's', sobre l'atemptat fallit a una discoteca de Platja d'Aro el 1969
'Aquella nit al Tiffany's' és una coproducció de Ràdio 4 amb Ràdio Capital i La Xarxa que aposta per un model de ficció sonora ambiciosa, capaç de donar veu a històries que havien quedat a mig dir i d’obrir nous espais de creació en català.
En un acte celebrat aquest dijous a la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, Ràdio 4 ha presentat, en coproducció amb Ràdio Capital i La Xarxa, el pòdcast 'Aquella nit al Tiffany's', una ficció sonora sobre l'atemptat fallit a una discoteca de Platja d'Aro el 1969. Aquesta sèrie de 6 capítols compta amb un repartiment de 46 actors encapçalat per Pep Cruz i en què han col·laborat alumnes i exalumnes de l’escola de Ràdio i Periodisme Digital de l’Empordà.
Aquesta nova sèrie de ficció sonora s'inspira, sota la direcció de Miquel Curanta i Toni Sellas, en el llibre de Joan Gasull 'El pacifista que volia volar una discoteca' tot alternant passat i present. En total, sis capítols, cadascun de 20 a 25 minuts, que plasmen un temps marcat per la por i els ideals trencats al compàs d'una cançó principal. Entre els autors de la banda sonora, Clara Peya i Salvador Sobral, Quimi Portet, Roger Mas, Adrià Puntí, Marina Rossell i Sanjosex.
En el context d'una època convulsa, aquest format narra l’intent d’atemptat contra un símbol d'obertura en plena dictadura franquista, la discoteca Tiffany’s de Platja d'Aro. El relat presenta a un jove de divuit anys, en Cisco Ayats, que decideix fer esclatar el local com a gest polític; una nit de fugida que acaba en detenció i tortura. La història també juga amb el present, amb un altre personatge, la periodista Alba Mor, que investiga aquestes memòries oblidades pel temps i la por.
'Aquella nit al Tiffany's' representa una aposta compartida per un model de ficció sonora ambiciosa, capaç de donar veu a històries que havien quedat a mig dir i d’obrir nous espais de creació en català. El podcast, que compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, estarà disponible al web de Ràdio 4, RNE Audio, radiocapital.cat i La Xarxa+.