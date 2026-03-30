De las esperas a la inmediatez: cómo la tecnología ha transformado tu rutina
- Muchas tareas diarias ya se resuelven en segundos gracias a herramientas digitales accesibles
- Pepe Rodríguez se sienta con Javi Hoyos para hablar sobre cómo la tecnología ha cambiado su rutina, en CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet el próximo miércoles a las 23:10 h, en RTVE Play
Pagar con el móvil, enviar un documento en segundos, resolver una duda en internet o pedir una cita médica son acciones que hoy forman parte de nuestra rutina y que apenas cuestionamos.
Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad hay un cambio profundo: hace apenas unos años, muchas de estas gestiones requerían tiempo, desplazamientos y largas esperas, mientras que ahora pueden resolverse en cuestión de minutos desde el móvil o el ordenador.
La digitalización no solo ha simplificado procesos, sino que también ha transformado la forma en la que organizamos nuestro tiempo, accedemos a servicios y tomamos decisiones en el día a día. No obstante, para aprovechar realmente estas ventajas, es fundamental saber utilizarlas correctamente.
Comunicación, trabajo e información
La manera en la que nos comunicamos y trabajamos ha cambiado profundamente en los últimos años gracias a la digitalización, que ha abierto la puerta a nuevas formas de organización más flexibles. El teletrabajo, aunque todavía no es aplicable a todos los sectores, se ha consolidado en muchos ámbitos al permitir desempeñar tareas desde distintos lugares y adaptar la jornada a las necesidades del día a día.
Quienes teletrabajan pueden ahorrar entre 63 y 72 minutos al día evitando los tiempos de desplazamiento, es decir, más de cinco horas semanales tal y como señala un estudio del Institute of Labor Economics (IZA), un tiempo que impacta directamente en la conciliación, la reducción del gasto en transporte y la disminución de la huella ambiental.
Trámites online: menos tiempo, más accesibilidad
Seguramente, has asociado alguna vez hacer un trámite con largas esperas o con perder buena parte del día. Sin embargo, hoy muchas de estas gestiones pueden resolverse online en pocos minutos.
La digitalización de los trámites se ha impulsado con un objetivo claro: facilitar el acceso a la administración, reducir tiempos y eliminar barreras. En la actualidad, es posible solicitar documentos, presentar formularios o realizar gestiones desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Para ello, suelen utilizarse herramientas como Cl@ve PIN, el certificado digital o el DNI electrónico, que permiten identificarse de forma segura. Y aunque todavía existe cierta desconfianza, estos sistemas están diseñados para proteger los datos personales y garantizar la seguridad de los usuarios, lo que los convierte en una opción cada vez más fiable, ágil y accesible.
Una oportunidad que también requiere aprendizaje
El avance de la tecnología ha simplificado muchas tareas del día a día, haciéndolas más rápidas, accesibles y cómodas. Sin embargo, para aprovechar realmente estas ventajas es necesario desarrollar habilidades digitales que permitan utilizar estas herramientas con seguridad y confianza.
En este sentido, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial impulsa programas de formación dirigidos a toda la ciudadanía con el objetivo facilitar la interacción con la administración pública y favorecer un uso seguro y autónomo del entorno digital, a través del portal de Iniciativas de Generación D.
Porque, en un contexto cada vez más digitalizado, no se trata solo de que la tecnología avance, sino de que sepamos utilizarla para mejorar nuestro día a día.
CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet ahonda en cómo las nuevas tecnologías han facilitado la vida de la ciudadanía.
Financiado por los Fondos Next Generation EU
Este programa forma parte de las acciones de RTVE en el marco de ‘Generación D’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y oportunidades de la sociedad digital, ayudando a adquirir competencias esenciales para desenvolverse con la seguridad en Internet.
'CAPTCHA: No soy un robot' y su videopodcast 'CAPTCHA: Sobreviviendo a internet' a se suma así a otros proyectos de RTVE, como ‘Ciberdelitos’, ‘Comando Actualidad 5.0’, ‘Seguridad Vital 5.0’, ‘La tirita digital’, ‘El Hackeo’, ‘Sin filtros 3, 2, 1!’, ‘Por fin es lunes’, ‘En Router’, ‘GUASAP!’, ‘La fiesta digital’, ‘Vértigo bit’, ‘Tu guía digital’ y ‘La vuelta a la España digital’; con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del “Pacto por la Generación D”.
Más información y todos los episodios del programa ‘CAPTCHA' en https://www.rtve.es/generacion-d/.