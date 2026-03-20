Christoph König dirige la monumental Pasión según San Mateo de Bach

La Orquesta y Coro RTVE, bajo la dirección de su titular Christoph König, dedica íntegramente su programa de esta semana a una de las cumbres de la historia de la música universal: la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Se trata de la obra más extensa del catálogo del compositor alemán, con una duración que, según la interpretación, oscila entre las dos horas y media y las tres horas.

Esta obra monumental recrea el sufrimiento y la muerte de Cristo siguiendo el relato de los capítulos 26 y 27 del Evangelio de San Mateo, en la traducción de Martín Lutero. Para su composición, Bach utilizó también textos del poeta Christian Friedrich Henrici. Musicalmente, la obra destaca por su innovadora concepción estereofónica, lograda mediante el uso de un doble coro y una doble orquesta que mantienen un diálogo constante a lo largo de toda la pieza.

La obra cuenta con las voces de Jone Martínez (soprano), Lucía Caihuela (mezzosoprano), Juan Sancho (tenor), Ferrán Albrich (barítono), Esteban Jesús Serrano (barítono), Julieta Navarro (mezzosoprano), Lore Agustí (soprano) y Miguel Ángel Ariza (tenor), quienes darán vida a los diferentes personajes que intervienen en el relato de la Pasión.

Pese a su actual estatus de obra maestra, la Pasión según San Mateo cayó en el olvido durante décadas tras la muerte de su autor. No fue hasta 1829, exactamente cien años después de su estreno, cuando el compositor Felix Mendelssohn la rescató y reestrenó, iniciando así el redescubrimiento histórico de la música de Bach para el mundo moderno.