Tomás Dausgaard dirige la Misa Solemnis de Beethoven al frente de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE

Bajo la batuta del maestro Tomás Dausgaard, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE asume el reto de interpretar la Missa Solemnis en re mayor, Op. 123 de Ludwig van Beethoven, una de las obras más ambiciosas y personales del compositor alemán.

Compuesta entre 1819 y 1823, esta pieza va más allá de lo religioso para convertirse en una profunda reflexión humana. Su complejidad técnica y su intensidad emocional la sitúan como un verdadero desafío para cualquier formación musical, exigiendo el máximo nivel tanto a la orquesta como al coro y a los solistas.

Para esta cita, el escenario contará con cuatro solistas de prestigio internacional: Rocío Pérez (soprano), Carol García (contralto), Juan Noval (tenor) y Sreten Manojlovic (barítono). Juntos darán voz a las exigentes partes vocales que Beethoven entrelazó con maestría en el conjunto sinfónico.

El director Tomás Dausgaard, conocido por su claridad y profundidad, lidera este proyecto. Su colaboración con la Orquesta y Coro RTVE asegura una lectura rigurosa de esta obra maestra, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de una de las cumbres de la historia de la música en una interpretación cargada de fuerza y espiritualidad.