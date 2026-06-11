Clausura de la III edición del Máster en Interpretación Sinfónica de la Orquesta y Coro RTVE y el RCSMM

El Teatro Monumental de Madrid ha sido el escenario de la ceremonia de clausura y graduación de los alumnos de la tercera edición del Máster en Interpretación Sinfónica, un programa de alta especialización musical desarrollado de forma conjunta por la Orquesta y Coro RTVE y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM).

El acto fue inaugurado formalmente por Consuelo de la Vega, directora del RCSMM, y Manuel Ventero, director gerente de la Orquesta y Coro RTVE. Ambos destacaron que esta alianza, que ya cumple tres años, es clave para conectar la formación académica con el mundo profesional de las orquestas.

El momento central del acto estuvo a cargo del prestigioso pianista Josu de Solaun, padrino de esta III promoción. Lejos de discursos convencionales, recordó a los alumnos que «nadie toca solo» y que la música es un arte efímero que invita a valorar los encuentros humanos alrededor de una partitura. Asimismo, los alentó a mantener siempre el asombro que los llevó a la música, a hacerse preguntas y a asumir que no todo lo importante se posee, concluyendo que merece la pena dedicar la vida a algo que, aunque desaparece, dota de sentido la existencia.

Posteriormente, se procedió a la tradicional entrega de diplomas e imposición de bandas a los alumnos graduados en las diferentes especialidades instrumentales de esta promoción 2025/26.

Desde el primer momento de la tarde se notó el enfoque práctico y el gran nivel técnico del posgrado. El evento comenzó con una actuación especial de un grupo de alumnos pertenecientes a las tres promociones del Máster. Interpretaron la Danza Húngara n.º 5 de Johannes Brahms, demostrando la continuidad de este proyecto. El cierre de la ceremonia llegó con el himno académico Gaudeamus Igitur, interpretado por el Coro RTVE.

Con el final de esta tercera edición, la Orquesta y Coro RTVE y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid demuestran una vez más su apoyo al talento joven, preparando a una nueva generación de músicos para dar el salto a orquestas de primer nivel.