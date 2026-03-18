Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 17 de marzo
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 17 de marzo fue la siguiente:
13 - 11 - 22 - 39 - 4 - 43. Complementario: 36. Reintegro: 9. Con una recaudación de 2.638.412 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Pollença (Mallorca).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|1
|1.561.913,92
|Segunda (5 + complementario)
|0
|0,00
|Tercera (4)
|109
|2.198,30
|Cuarta (4)
|5.284
| 22,67
|Quinta (3)
|97.142
|4,00
|Reintegro
| 524.650
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
28 - 33 - 41 - 17 - 5 Estrellas: 9 - 3
Con una recaudación de 38.679.346,20 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 39 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Ripoll (Girona).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|12
|42.063,79
|TERCERA (5+0)
|16
| 7.373,25
|CUARTA (4+2)
|52
|706,64
|QUINTA (4+1)
|842
|80,39
|SEXTA (3+2)
|1.906
|37,54
|SEPTIMA (4+0)
| 1.621
|31,02
|OCTAVA (2+2)
|25.081
|10,02
|NOVENA (3+1)
|30.247
|9,27
|DECIMA (3+0)
|59.222
|8,71
|UNDECIMA (1+2)
|125.629
|5,03
|DUODECIMA (2+1)
|395.936
|5,03
|DECIMOTERCERA (2+0)
|813.883
|3,94
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.