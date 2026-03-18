Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 17 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 17 de marzo fue la siguiente:

13 - 11 - 22 - 39 - 4 - 43. Complementario: 36. Reintegro: 9. Con una recaudación de 2.638.412 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Pollença (Mallorca).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1 1.561.913,92 Segunda (5 + complementario) 0 0,00 Tercera (4) 109 2.198,30 Cuarta (4) 5.284 22,67

Quinta (3) 97.142 4,00 Reintegro 524.650

0,50