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Máster de formación permanente en producción y explotación de contenidos

  • RTVE Instituto y la Universidad Politécnica de Madrid ponen en marcha la tercerca edición de este programa universitario 
  • Con clases online síncronas de lunes a jueves 
  • Link de preinscripción
Las teclas de un ordenador
Máster de Formación Permanente en ingeniería de producción y explotación de contenidos RTVE Instituto
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El Máster de Formación Permanente en Ingeniería de Producción y Explotación de Contenidos, desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid y RTVE Instituto, nace para responder a la transformación tecnológica del sector audiovisual. En un contexto marcado por la inmediatez informativa, la computación móvil, el Internet de las Cosas (IoT) y las redes multimedia de alta capacidad, la producción y difusión de contenidos requiere perfiles especializados capaces de integrar telecomunicaciones, informática y tecnología de medios.

El programa aborda todo el ciclo de vida del contenido audiovisual, desde la captación hasta su difusión y explotación. El alumnado adquiere competencias en producción de señal de audio y vídeo en calidad UHD, sistemas de captación, posproducción y monitorización, así como en procesado de señal, almacenamiento y archivado en entornos digitales. También incluye formación en técnicas avanzadas como rendering, entornos 3D e Inteligencia Artificial aplicada a los flujos audiovisuales, junto con arquitecturas de transporte y emisión en redes tradicionales e IP, estándares profesionales como DVB y SMPTE y principios de ciberseguridad.

Se trata del primer máster en España especializado en ingeniería de producción de contenidos en el ámbito de las telecomunicaciones. Combina fundamentos en ingeniería de señal y comunicaciones con una orientación práctica adaptada a las necesidades del sector, respondiendo a la creciente demanda de profesionales capaces de garantizar la producción, transporte y difusión de contenidos. Está dirigido a ingenieros y graduados en Telecomunicaciones, Sistemas Audiovisuales, Multimedia o Imagen y Sonido, así como a titulados en Ciencias de la Información con perfil técnico y profesionales que quieran actualizar sus competencias. Su modalidad 100 % online facilita compatibilizar la formación con la actividad profesional y permite el acceso de alumnado nacional e internacional.

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

  • FECHA INICIO: 7 septiembre 2026  
  • FECHA FIN: 15 septiembre 2027 
  • Fecha de preinscripción: del 20 de enero de 2026 al 8 de septiembre de 2026 
  • Fecha de matriculación del 20 de julio de 2026 al 30 de septiembre de 2026 
  • PRECIO: 5.500€ 
  • MODALIDAD: Online síncrono 
  • HORARIODe lunes a jueves de 16 h a 20 h 
  • LUGAR DE IMPARTICIÓN: Online (Plataforma Teams) 
  • NÚMERO DE ESTUDIANTES: 25 
  • Dirección UPM: Alberto Belmonte Hernández 
  • Dirección RTVE: Jaume Asensio Collado 
  • Comisión académica: Alberto Belmonte Hernández, Jaume Asensio Collado, José Luis Blanco Murillo (secretario académico) 

REQUISITOS DE ACCESO 

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución universitaria del Espacio Europeo de Educación Superior u otro título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado.  

Se recomienda que el alumnado acceda con una titulación que incluya estudio de la señal de audio y/o vídeo en servicios de explotación de contenidos a través de diferentes plataformas o en el ámbito de la ingeniería de producción, transporte y difusión de contenidos audiovisuales. 

CRITERIO DE SELECCIÓN 

Por orden de solicitud. 

MÓDULOS/ASIGNATURAS Y CONTENIDOS 

  • Módulo I. Señal audiovisual (9 ECTS)  
  • Señal de audio y vídeo 
  • Procesado de señales audiovisuales 
  • Módulo II. Equipos para audio y vídeo (6 ECTS)   
  • Módulo III. Transporte de señal (12 ECTS)   
  • Transporte de Señal Audiovisual en Producción 
  • Transporte de Señal Audiovisual en Explotación 
  • Módulo IV. Recintos para producción de contenidos (3 ECTS)   
  • Módulo V. Redes de ordenadores (6 ECTS)   
  • Fundamentos de Redes IP 
  • Fundamentos de Seguridad en Redes de Ordenadores 
  • Módulo VI. Procesado avanzado de señal (12 ECTS)  
  • Entornos 360º en Audio y Vídeo. AR/VR/XR 
  • Procesado Avanzado de Señal Audiovisual 
  • Módulo VII. Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) 

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