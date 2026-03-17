Máster de formación permanente en producción y explotación de contenidos

El Máster de Formación Permanente en Ingeniería de Producción y Explotación de Contenidos, desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid y RTVE Instituto, nace para responder a la transformación tecnológica del sector audiovisual. En un contexto marcado por la inmediatez informativa, la computación móvil, el Internet de las Cosas (IoT) y las redes multimedia de alta capacidad, la producción y difusión de contenidos requiere perfiles especializados capaces de integrar telecomunicaciones, informática y tecnología de medios.

El programa aborda todo el ciclo de vida del contenido audiovisual, desde la captación hasta su difusión y explotación. El alumnado adquiere competencias en producción de señal de audio y vídeo en calidad UHD, sistemas de captación, posproducción y monitorización, así como en procesado de señal, almacenamiento y archivado en entornos digitales. También incluye formación en técnicas avanzadas como rendering, entornos 3D e Inteligencia Artificial aplicada a los flujos audiovisuales, junto con arquitecturas de transporte y emisión en redes tradicionales e IP, estándares profesionales como DVB y SMPTE y principios de ciberseguridad.

Se trata del primer máster en España especializado en ingeniería de producción de contenidos en el ámbito de las telecomunicaciones. Combina fundamentos en ingeniería de señal y comunicaciones con una orientación práctica adaptada a las necesidades del sector, respondiendo a la creciente demanda de profesionales capaces de garantizar la producción, transporte y difusión de contenidos. Está dirigido a ingenieros y graduados en Telecomunicaciones, Sistemas Audiovisuales, Multimedia o Imagen y Sonido, así como a titulados en Ciencias de la Información con perfil técnico y profesionales que quieran actualizar sus competencias. Su modalidad 100 % online facilita compatibilizar la formación con la actividad profesional y permite el acceso de alumnado nacional e internacional.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

FECHA INICIO: 7 septiembre 2026

FECHA FIN: 15 septiembre 2027

Fecha de preinscripción: del 20 de enero de 2026 al 8 de septiembre de 2026

Fecha de matriculación del 20 de julio de 2026 al 30 de septiembre de 2026

PRECIO: 5.500€

MODALIDAD: Online síncrono

HORARIO : De lunes a jueves de 16 h a 20 h

De lunes a jueves de 16 h a 20 h LUGAR DE IMPARTICIÓN: Online (Plataforma Teams)

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 25

Dirección UPM : Alberto Belmonte Hernández

: Alberto Belmonte Hernández Dirección RTVE : Jaume Asensio Collado

: Jaume Asensio Collado Comisión académica: Alberto Belmonte Hernández, Jaume Asensio Collado, José Luis Blanco Murillo (secretario académico)

REQUISITOS DE ACCESO

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución universitaria del Espacio Europeo de Educación Superior u otro título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado.

Se recomienda que el alumnado acceda con una titulación que incluya estudio de la señal de audio y/o vídeo en servicios de explotación de contenidos a través de diferentes plataformas o en el ámbito de la ingeniería de producción, transporte y difusión de contenidos audiovisuales.

CRITERIO DE SELECCIÓN

Por orden de solicitud.

MÓDULOS/ASIGNATURAS Y CONTENIDOS