Josep Caballé dirige a la Orquesta Sinfónica RTVE: virtuosismo ruso y creación contemporánea.

La Orquesta Sinfónica RTVE, bajo la dirección de Josep Caballé Domenech, propone esta semana un viaje musical que transita entre el exotismo español visto por los rusos y la profundidad histórica de la música contemporánea española. Caballé Domenech, director titular de la Orquesta del Festival de Moritzburg y Director Laureado de la Filarmónica de Colorado Springs, es actualmente una de las batutas más consagradas de nuestro país.

El concierto se abre con el Capricho español de Nikolai Rimsky-Korsakov, una obra que, aunque fue concebida inicialmente como una fantasía para violín y orquesta, evolucionó durante su creación hacia un despliegue sinfónico de enorme colorido. El propio autor destacó su carácter virtuoso, convirtiéndola en una verdadera exhibición para solistas de distintas secciones como el clarinete, el oboe, la flauta o la trompeta.

Uno de los hitos de la velada será el estreno de Cancionero de Juana la Loca, del compositor José María Sánchez-Verdú. Esta obra, que se presenta de forma simultánea con la Orquesta Sinfónica de Amberes, explora los vínculos musicales entre España y Flandes a través de la figura histórica de Juana I de Castilla. La interpretación correrá a cargo de la reconocida mezzosoprano Lidia Vinyes-Curtis.

Para cerrar el programa, la Orquesta interpretará la Suite Op. 20A de El lago de los cisnes, de Pyotr Ilyich Chaikovsky. Esta selección de piezas del célebre ballet fue configurada para ser disfrutada como una obra sinfónica independiente, condensando en una versión de concierto la esencia melódica y el lirismo de una de las composiciones más universales de la historia de la música.