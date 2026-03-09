Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 8 de marzo
La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 8 de marzo fue la siguiente:
4 - 23 - 17 - 12 - 28 - 19 Reintegro: 6. Caballo ganador cuarta carrera: 1.
Con una recaudación de 88.711 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.420.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|1
|6.209,77
|3ª (5 números + caballo ganador)
|2
|1.330,67
|4ª (5 números)
|20
|177,42
|5ª (4 números + caballo ganador)
|62
|28,62
|6ª (4 números)
|452
|7,85
|7ª (3 números + caballo ganador)
|703
|5,05
|Reintegro
|8.285
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 6 Segunda carrera: 3 Tercera carrera: 2 Cuarta carrera: 1 Quinta carrera: Primero: 3 Segundo: 1.
Con una recaudación de 13.290 euros, no ha habido boletos acertante de Categoría Especial, generándose un bote de 12.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|0
|BOTE
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|0,00
|4ª (4 caballos ganadores)
|2
|930,30
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.