Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 8 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 8 de marzo fue la siguiente:

4 - 23 - 17 - 12 - 28 - 19 Reintegro: 6. Caballo ganador cuarta carrera: 1.

Con una recaudación de 88.711 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.420.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 1 6.209,77 3ª (5 números + caballo ganador) 2 1.330,67 4ª (5 números) 20 177,42 5ª (4 números + caballo ganador) 62 28,62 6ª (4 números) 452 7,85 7ª (3 números + caballo ganador) 703 5,05 Reintegro 8.285 1,00