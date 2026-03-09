Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 8 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 8 de marzo fue la siguiente:

46 - 48 - 26 - 49 - 14. Número clave (reintegro): 5.

Con una recaudación de 3.688.462,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 6.500.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 0 0,00 3ª (4+1) 27 7.055,28 4ª (4+0) 154 222,02 5ª (3+1) 1.009 38,73 6ª (3+0) 7.640 16,62 7ª (2+1) 15.440 6,33 8ª (2+0) 119.968 3,00 Reintegro (0+1) 287.145 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.