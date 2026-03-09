Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 8 de marzo
La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 8 de marzo fue la siguiente:
46 - 48 - 26 - 49 - 14. Número clave (reintegro): 5.
Con una recaudación de 3.688.462,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 6.500.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (5+1)
|0
|BOTE
|2ª (5+0)
|0
|0,00
|3ª (4+1)
|27
|7.055,28
|4ª (4+0)
|154
|222,02
|5ª (3+1)
|1.009
|38,73
|6ª (3+0)
|7.640
|16,62
|7ª (2+1)
|15.440
|6,33
|8ª (2+0)
|119.968
|3,00
|Reintegro (0+1)
|287.145
|1,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.