La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE interpreta este viernes, 6 de marzo, el Requiem de Guerra de Britten, en homenaje a las víctimas el Terrorismo

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE y la Fundación Víctimas del Terrorismo presentan este viernes, 6 de marzo, a las 19:30 horas en el Auditorio Nacional de Música, el XXIV Concierto Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto, la formación interpretará una de las obras más profundas y conmovedoras del repertorio del siglo XX: el War Requiem, Op. 66 de Benjamin Britten.

Carlos Miguel Prieto es uno de los directores más destacados de su generación. Actualmente, es el director musical de la Orquesta Sinfónica de Carolina del Norte, de la Orquesta Sinfónica de Minería y de la Orquesta de las Américas.

El War Requiem, compuesto por Benjamin Britten, es una obra de una fuerza emocional extraordinaria que entrelaza los textos latinos de la Misa de Difuntos con los desgarradores poemas de guerra de Wilfred Owen. Estrenada en 1962 para la consagración de la nueva Catedral de Coventry, reconstruida tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la pieza se ha convertido en un símbolo universal de reconciliación y un alegato contra la barbarie.

Interpretaran este emotivo concierto los solistas Miren Urbieta-Vega (soprano), Moisés Marín (tenor) y Sebastià Peris (barítono). Se sumará también la escolanía Sinan Kay para completar el gran despliegue de voces y músicos que pide la obra de Britten, una pieza diseñada para emocionar y recordar a las víctimas.

Este año, además, el concierto tiene un especial significado para la Orquesta y Coro porque la formación ha sido reconocida con una mención especial en la entrega de los Premios Anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo por su constante apoyo a lo largo de más de 2 décadas de colaboración.

El concierto, además, refuerza el compromiso de RTVE y de su Orquesta y Coro con la cultura, utilizando la música para unir y recordar.