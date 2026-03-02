Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 1 de marzo
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Lototurf en RTVE.es
- Toda la información sobre Quíntuple Plus en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 1 de marzo fue la siguiente:
7 - 29 - 23 - 15 - 8 - 28 Reintegro: 6. Caballo ganador cuarta carrera: 1.
Con una recaudación de 76.053 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.410.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|1
|2.281,59
|4ª (5 números)
|11
|276,56
|5ª (4 números + caballo ganador)
|61
|24,94
|6ª (4 números)
|341
|8,92
|7ª (3 números + caballo ganador)
|715
|4,25
|Reintegro
|7.188
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 5 Segunda carrera: 5 Tercera carrera: 3 Cuarta carrera: 1 Quinta carrera: Primero: 7 Segundo: 1.
Con una recaudación de 23.528 euros, ha habido un boletos acertante de Categoría Especial, validado en Collado Villalba (Madrid).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|1
|24.146,30
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|1
|16.584,81
|2ª (5 caballos ganadores)
|8
|205,87
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|33
|49,91
|4ª (4 caballos ganadores)
|174
|9,47
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.