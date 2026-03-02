Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 1 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 1 de marzo fue la siguiente:

7 - 29 - 23 - 15 - 8 - 28 Reintegro: 6. Caballo ganador cuarta carrera: 1.

Con una recaudación de 76.053 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.410.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 1 2.281,59 4ª (5 números) 11 276,56 5ª (4 números + caballo ganador) 61 24,94 6ª (4 números) 341 8,92 7ª (3 números + caballo ganador) 715 4,25 Reintegro 7.188 1,00