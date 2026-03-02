Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 1 de marzo
La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 1 de marzo fue la siguiente:
52 - 3 - 13 - 45 - 25. Número clave (reintegro): 0.
Con una recaudación de 3.652.213,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 6.100.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (5+1)
|0
|BOTE
|2ª (5+0)
|0
|0,00
|3ª (4+1)
|12
|13.202,19
|4ª (4+0)
|213
|133,50
|5ª (3+1)
|678
|47,93
|6ª (3+0)
|9.477
|11,14
|7ª (2+1)
|10.886
|7,46
|8ª (2+0)
|144.596
|3,00
|Reintegro (0+1)
|181.496
|1,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.