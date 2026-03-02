Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 1 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 1 de marzo fue la siguiente:

52 - 3 - 13 - 45 - 25. Número clave (reintegro): 0.

Con una recaudación de 3.652.213,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 6.100.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 0 0,00 3ª (4+1) 12 13.202,19 4ª (4+0) 213 133,50 5ª (3+1) 678 47,93 6ª (3+0) 9.477 11,14 7ª (2+1) 10.886 7,46 8ª (2+0) 144.596 3,00 Reintegro (0+1) 181.496 1,50

