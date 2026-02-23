Enlaces accesibilidad
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 22 de febrero

Sorteo de la Bonoloto y El Gordo de la Primitiva del 22/02/2026
La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 22 de febrero fue la siguiente:

53 - 41 - 36 - 46 - 24. Número clave (reintegro): 8.

Con una recaudación de 3.524.334 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 5.200.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (5+1) 0 BOTE
2ª (5+0) 2 80.477,57
3ª (4+1) 9 3.251,62
4ª (4+0) 122 279,85
5ª (3+1) 768 50,81
6ª (3+0) 6.668 19,02
7ª (2+1) 12.510 7,80
8ª (2+0) 107.618 3,00
Reintegro (0+1) 240.806 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

