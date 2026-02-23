Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 22 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 22 de febrero fue la siguiente:

53 - 41 - 36 - 46 - 24. Número clave (reintegro): 8.

Con una recaudación de 3.524.334 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 5.200.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 2 80.477,57 3ª (4+1) 9 3.251,62 4ª (4+0) 122 279,85 5ª (3+1) 768 50,81 6ª (3+0) 6.668 19,02 7ª (2+1) 12.510 7,80 8ª (2+0) 107.618 3,00 Reintegro (0+1) 240.806 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.