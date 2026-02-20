Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 19 de febrero

Para todos los públicos Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker: 19/02/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 19/02/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 19 de febrero fue la siguiente:

44 - 9 - 16 - 45 - 1 - 7 Complementario: 38. Reintegro: 8.

Con una recaudación de 2.336.375,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 139.562,60
Tercera (5) 101 690,90
Cuarta (4) 5.157
 20,30
Quinta (3) 88.389 4,00
Reintegro 467.832 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

48 - 38 - 40 - 8 - 25 - 47. Complementario: 20. Reintegro: 9. Joker: 0224093

Con una recaudación de 14.601.192 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 110.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 2 139.662,25
3ª categoría (5) 194 2.639,66
4ª categoría (4) 12.378
 60,18
5ª categoría (3) 239.391 8,00
Reintegro 1.417.369
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 0224093 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 022409-/ -224093 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 02240-- / --24093 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 0224--- / ---4093 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 022---- / ----093 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 02----- / -----93 5,00
7ª (primera o última cifra) 0------ / ------3 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 85882.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 37801.

Los reintegros correspondieron al 1, 2 y 8.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

