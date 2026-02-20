Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 19 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 19 de febrero fue la siguiente:

44 - 9 - 16 - 45 - 1 - 7 Complementario: 38. Reintegro: 8.

Con una recaudación de 2.336.375,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 139.562,60 Tercera (5) 101 690,90 Cuarta (4) 5.157

20,30 Quinta (3) 88.389 4,00 Reintegro 467.832 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 48 - 38 - 40 - 8 - 25 - 47. Complementario: 20. Reintegro: 9. Joker: 0224093 Con una recaudación de 14.601.192 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 110.000.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 0 BOTE 2º categoría (5+Complemetario) 2 139.662,25 3ª categoría (5) 194 2.639,66 4ª categoría (4) 12.378

60,18 5ª categoría (3) 239.391 8,00 Reintegro 1.417.369

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 0224093 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 022409-/ -224093 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 02240-- / --24093 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 0224--- / ---4093 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 022---- / ----093 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 02----- / -----93 5,00 7ª (primera o última cifra) 0------ / ------3 1,00