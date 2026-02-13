Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 12 de febrero

Para todos los públicos Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker: 12/02/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 12/02/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 12 de febrero fue la siguiente:

23 - 41 - 18 - 12 - 46 - 5 Complementario: 49. Reintegro: 6.

Con una recaudación de 2.233.498 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 800.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 45.601,21
Tercera (5) 106 645,30
Cuarta (4) 4.871
 21,06
Quinta (3) 80.264 4,00
Reintegro 446.615 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

14 - 13 - 30 - 36 - 31 - 28. Complementario: 49. Reintegro: 5. Joker: 4654402

Con una recaudación de 14.212.015 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 102.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 6 44.465,03
3ª categoría (5) 205 2.385,93
4ª categoría (4) 12.974
 54,84
5ª categoría (3) 243.613 8,00
Reintegro 1.567.231
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 4654402 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 465440-/ -654402 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 46544-- / --54402 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 4654--- / ---4402 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 465---- / ----402 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 46----- / -----02 5,00
7ª (primera o última cifra) 4------ / ------2 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 37886.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 36031.

Los reintegros correspondieron al 0, 6 y 8.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: