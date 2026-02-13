Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 12 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 12 de febrero fue la siguiente:

23 - 41 - 18 - 12 - 46 - 5 Complementario: 49. Reintegro: 6.

Con una recaudación de 2.233.498 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 800.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 3 45.601,21 Tercera (5) 106 645,30 Cuarta (4) 4.871

21,06 Quinta (3) 80.264 4,00 Reintegro 446.615 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 14 - 13 - 30 - 36 - 31 - 28. Complementario: 49. Reintegro: 5. Joker: 4654402 Con una recaudación de 14.212.015 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 102.000.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 0 BOTE 2º categoría (5+Complemetario) 6 44.465,03 3ª categoría (5) 205 2.385,93 4ª categoría (4) 12.974

54,84 5ª categoría (3) 243.613 8,00 Reintegro 1.567.231

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 4654402 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 465440-/ -654402 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 46544-- / --54402 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 4654--- / ---4402 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 465---- / ----402 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 46----- / -----02 5,00 7ª (primera o última cifra) 4------ / ------2 1,00