Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 5 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 5 de febrero fue la siguiente:

10 - 33 - 15 - 25 - 13 - 18 Complementario: 45. Reintegro: 1.

Con una recaudación de 2.471.011,50 euros, ha habido dos boletos acertantes de primera categoría.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 2 393.064,45 Segunda (5 + complementario) 4 34.295,96 Tercera (5) 197 348,18 Cuarta (4) 6.852

15,02 Quinta (3) 106.509 4,00 Reintegro 493.526 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 32 - 12 - 37 - 20 - 5 - 45. Complementario: 41. Reintegro: 6. Joker: 8995589 Con una recaudación de 13.737.831 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 95.000.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 1 1.584.476,14 2º categoría (5+Complemetario) 6 42.823,68 3ª categoría (5) 297 1.586,06 4ª categoría (4) 13.466

50,88 5ª categoría (3) 237.457 8,00 Reintegro 1.333.407

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 8995589 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 899558-/ -995589 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 89955-- / --95589 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 8995--- / ---5589 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 899---- / ----589 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 89----- / -----89 5,00 7ª (primera o última cifra) 8------ / ------9 1,00