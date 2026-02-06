Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 5 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 5 de febrero fue la siguiente:

10 - 33 - 15 - 25 - 13 - 18 Complementario: 45. Reintegro: 1.

Con una recaudación de 2.471.011,50 euros, ha habido dos boletos acertantes de primera categoría.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 2 393.064,45
Segunda (5 + complementario) 4 34.295,96
Tercera (5) 197 348,18
Cuarta (4) 6.852
 15,02
Quinta (3) 106.509 4,00
Reintegro 493.526 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

32 - 12 - 37 - 20 - 5 - 45. Complementario: 41. Reintegro: 6. Joker: 8995589

Con una recaudación de 13.737.831 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 95.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 1 1.584.476,14
2º categoría (5+Complemetario) 6 42.823,68
3ª categoría (5) 297 1.586,06
4ª categoría (4) 13.466
 50,88
5ª categoría (3) 237.457 8,00
Reintegro 1.333.407
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 8995589 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 899558-/ -995589 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 89955-- / --95589 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 8995--- / ---5589 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 899---- / ----589 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 89----- / -----89 5,00
7ª (primera o última cifra) 8------ / ------9 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 38335.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 38069.

Los reintegros correspondieron al 4, 5 y 9.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

