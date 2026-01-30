Barbara Dragan dirige el concierto del ciclo Jóvenes Músicos con estreno absoluto de Van del Pals

El ciclo Jóvenes Músicos acoge un nuevo concierto protagonizado por jóvenes intérpretes de proyección internacional, bajo la dirección de Barbara Dragan, con un programa que combina el descubrimiento de repertorio inédito y grandes obras del sinfonismo europeo.

El concierto se abre con el estreno absoluto de Pan’s Tod, obra para orquesta del compositor Leopold van der Pals. Esta partitura, inspirada en la figura mitológica de Pan, destaca por su riqueza orquestal y su carácter evocador, y supone una recuperación de la obra de un compositor poco frecuentado en las salas de concierto. El estreno se enmarca en el compromiso del ciclo Jóvenes Músicos con la difusión de repertorios singulares y la ampliación del canon sinfónico.

A continuación, se interpretará el Concierto para piano y orquesta de Jules Massenet, una obra poco habitual dentro del catálogo del compositor francés, más conocido por su producción operística. La parte solista estará a cargo de la pianista Eloïse Bella Kohn, una de las jóvenes intérpretes más prometedoras de su generación.

El programa se completa con la Sinfonía en re menor de César Franck, una de las obras fundamentales del sinfonismo francés de finales del siglo XIX. Estrenada en 1889, la sinfonía es un ejemplo magistral del uso de la forma cíclica y de una escritura orquestal densa y expresiva, que combina profundidad estructural y gran intensidad emocional.

Con este concierto, el ciclo Jóvenes Músicos reafirma su vocación de plataforma para nuevos talentos y su apuesta por programas que combinan estreno, recuperación de repertorio y grandes obras del patrimonio sinfónico europeo.