Andrés Salado dirige un programa de inspiración británica en el concierto de abono de esta semana

“The Union Jack, escenas británicas” es el título bajo el que se agrupan las cuatro obras que interpretará la Orquesta y Coro RTVE en los conciertos de esta semana. El maestro Andrés Salado dirigirá los conciertos dedicados a algunos de los compositores más representativos de la música del Reino Unido.

El concierto se abre con La Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis, también conocida como Fantasía Tallis, una obra para orquesta de cuerdas escrita por el compositor británico Ralph Vaughan Williams. Fue compuesta en 1910, es una de las obras más conocidas de este compositor y ha sido utilizada en bandas sonoras de películas como Remando al viento o Master and Commander.

A continuación, se interpretará el Larghetto para orquesta de James MacMillan, que transforma la orquesta en una serie de coros, con ecos de antiguos cantos gregorianos y corales litúrgicos contemplativos. No solo explora las imágenes y emociones de cada uno de los versos, sino que también traza un optimismo que va creciendo lentamente, desde el reconocimiento y el arrepentimiento de los primeros versos hasta la esperanza del perdón al final.

Nimrod es el nombre que recibe la novena y más conocida variación de las Variaciones Enigma de Edward Elgar, una obra compuesta entre 1898 y 1899 que consta de catorce variaciones sobre un tema original. Cada variación es también un retrato de uno de los catorce miembros de la familia y el círculo de amigos del compositor.

La última parte del concierto estará dedicada a la Misa Nelson de Joseph Haydn que contará con la participación de los solistas Ana Cabrera, Alejandro del Cerro, Vicente Martínez y Elvira Padrino. Fue compuesta en 1798 y recibió su nombre cuando el almirante Nelson, después de derrotar a los franceses en la batalla de Aboukir, visitó al príncipe EsterHázy y se interpretó en su honor la Misa in Angustiis. La obra tiene una instrumentación peculiar ya que, a la orquesta de cuerdas, coro y órgano se les ha añadido partes de trompeta y timbales lo que le da un marcado carácter bélico.