La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE rinde homenaje a dos figuras de nuestra cultura, Lorca y Manuel de Falla

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, bajo la dirección de su titular Christoph König, inaugura el Año de Falla con un concierto homenaje dedicado a una de las figuras fundamentales de la música española, coincidiendo con la doble efeméride que se celebra en 2026: el 150 aniversario de su nacimiento y el 80 aniversario de su fallecimiento.

El programa incluye la interpretación de La vida breve, una de las obras más emblemáticas de Manuel de Falla. Estrenada en 1913 en Francia, esta ópera en dos actos refleja una visión idealizada y profundamente arraigada de la España popular, en una línea estética cercana a la que Prosper Mérimée plasmó en Carmen. Aunque fue concebida como ópera, La vida breve se interpreta con mayor frecuencia en versión de concierto. Está considerada la primera obra de madurez del compositor y en ella comienzan a definirse los rasgos estilísticos que caracterizarían su lenguaje musical posterior.

Esta interpretación contará con la interpretación del bailarín y coreógrafo Antonio Najarro, exdirector del Ballet Nacional de España y una de las figuras más destacadas de la danza española contemporánea, cuya presencia aporta una mayor dimensión escénica a la obra.

El concierto se completa con el estreno mundial de Lorca en la residencia, del compositor español Eduardo Soutullo. Se trata de una obra sinfónico-coral basada en textos de Federico García Lorca, que se presenta en el año en que se cumple el 90 aniversario de su asesinato. Soutullo, galardonado con el Premio Nacional de Música 2023 en la categoría de Composición, ofrece en esta nueva creación una mirada musical contemporánea al universo poético lorquiano.

Con este programa, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE rinde homenaje a dos pilares fundamentales de la cultura española y reafirma su compromiso con la recuperación del patrimonio musical y la creación contemporánea.