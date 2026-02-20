Pinchas Steinberg, una de las batutas más prestigiosas del panorama internacional, se pone al frente de la Orquesta Sinfónica RTVE

Pinchas Steinberg es uno de los directores más destacados de la actualidad. Se ha distinguido durante muchos años como invitado habitual de los teatros de ópera y salas de conciertos más prestigiosos de Europa y Estados Unidos. La Orquesta y Coro RTVE, bajo su dirección, propone esta semana un recorrido por dos obras fundamentales del siglo XX que exploran la identidad popular y la supervivencia artística.

La primera parte del concierto estará dedicada a Cuadros vascos (también conocida como Eusko Irudiak), una de las partituras más representativas del compositor Jesús Guridi. Estrenada originalmente como ballet en el Teatro Madrid en 1942, la obra es un vivo retrato de la vida marítima del País Vasco. A través de tres cuadros sinfónicos, Guridi narra la partida de los pescadores, la intensidad de una tormenta en alta mar y el regreso triunfal que culmina en la fiesta en el puerto.

A continuación, el programa abordará la Quinta Sinfonía de Dmitri Shostakovich, una obra maestra nacida en un contexto de extrema tensión política. Escrita en un momento crítico de su carrera, Shostakovich tuvo que enfrentarse por primera vez al peligro de incurrir en el desagrado de Stalin.

Tras su estreno en noviembre de 1937, la sinfonía fue recibida con un alivio y entusiasmo inmensos. Su lenguaje musical, directo y de melodías bien perfiladas, junto a su potente fanfarria final, sirvieron para rehabilitar la figura del compositor ante el régimen soviético, logrando disipar, al menos en la superficie, las sombras y dudas que planeaban sobre su obra.