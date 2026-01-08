Sorteo de la BonoLoto del miércoles 7 de enero
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 7 de enero fue la siguiente:
36 - 17 - 5 - 20 - 15 - 25. Complementario: 45. Reintegro: 0.
Con una recaudación de 2.663.740 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 700.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|4
|39.041,95
|Tercera (5)
|101
|773,11
|Cuarta (4)
| 6.474
|18,09
|Quinta (3)
|104.461
|4,00
|Reintegro
|532.482
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.