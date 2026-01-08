Sorteo de la BonoLoto del miércoles 7 de enero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 7 de enero fue la siguiente:

36 - 17 - 5 - 20 - 15 - 25. Complementario: 45. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.663.740 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 700.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 4 39.041,95 Tercera (5) 101 773,11 Cuarta (4) 6.474

18,09 Quinta (3) 104.461 4,00 Reintegro 532.482 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.