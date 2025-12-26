Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 25 de diciembre

Para todos los públicos Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker: 25/12/2025 - Loterías | Ver
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 25/12/2025
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 25 de diciembre fue la siguiente:

38 - 31 - 25 - 9 - 6 - 11. Complementario: 48. Reintegro: 1.

Con una recaudación de 1.416.703 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 84.475,27
Tercera (5) 55 767,96
Cuarta (4) 3.115
 20,34
Quinta (3) 53.785 4,00
Reintegro 283.801 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

43 - 32 - 22 - 47 - 13 - 2. Complementario: 3. Reintegro: 0. Joker: 4699451

Con una recaudación de 10.507.042 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 69.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 7 27.888,90
3ª categoría (5) 175 2.045,19
4ª categoría (4) 10.048
 51,81
5ª categoría (3) 184.308 8,00
Reintegro 930.017
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 4699451 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 469945-/ -699451 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 46994-- / --99451 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 4699--- / ---9451 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 469---- / ----451 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 46----- / -----51 5,00
7ª (primera o última cifra) 4------ / ------1 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 79200.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 34618.

Los reintegros correspondieron al 0, 6 y 8.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: