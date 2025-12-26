Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 25 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 25 de diciembre fue la siguiente:

38 - 31 - 25 - 9 - 6 - 11. Complementario: 48. Reintegro: 1.

Con una recaudación de 1.416.703 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 500.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 84.475,27 Tercera (5) 55 767,96 Cuarta (4) 3.115

20,34 Quinta (3) 53.785 4,00 Reintegro 283.801 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 43 - 32 - 22 - 47 - 13 - 2. Complementario: 3. Reintegro: 0. Joker: 4699451 Con una recaudación de 10.507.042 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 69.000.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 0 BOTE 2º categoría (5+Complemetario) 7 27.888,90 3ª categoría (5) 175 2.045,19 4ª categoría (4) 10.048

51,81 5ª categoría (3) 184.308 8,00 Reintegro 930.017

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 4699451 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 469945-/ -699451 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 46994-- / --99451 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 4699--- / ---9451 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 469---- / ----451 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 46----- / -----51 5,00 7ª (primera o última cifra) 4------ / ------1 1,00