Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 11 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 11 de diciembre fue la siguiente:

12 - 3 - 46 - 4 - 35 - 37. Complementario: 26. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.159.262,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 68.719,62 Tercera (5) 49 1.402,44 Cuarta (4) 3.675

28,05 Quinta (3) 71.118 4,00 Reintegro 432.687 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 46 - 20 - 12 - 38 - 13 - 14. Complementario: 31. Reintegro: 0. Joker: 2278934 Con una recaudación de 11.743.904 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 58.000.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 2 693.454,89 2º categoría (5+Complemetario) 5 44.980,86 3ª categoría (5) 131 3.147,52 4ª categoría (4) 9.650

62,15 5ª categoría (3) 192.044 8,00 Reintegro 1.056.958

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 2278934 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 227893-/ -278934 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 22789-- / --78934 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 2278--- / ---8934 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 227---- / ----934 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 22----- / -----34 5,00 7ª (primera o última cifra) 2------ / ------4 1,00