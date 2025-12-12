Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 11 de diciembre

Para todos los públicos Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker: 11/12/2025 - Loterías | Ver
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 11/12/2025
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 11 de diciembre fue la siguiente:

12 - 3 - 46 - 4 - 35 - 37. Complementario: 26. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.159.262,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 2 68.719,62
Tercera (5) 49 1.402,44
Cuarta (4) 3.675
 28,05
Quinta (3) 71.118 4,00
Reintegro 432.687 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

46 - 20 - 12 - 38 - 13 - 14. Complementario: 31. Reintegro: 0. Joker: 2278934

Con una recaudación de 11.743.904 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 58.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 2 693.454,89
2º categoría (5+Complemetario) 5 44.980,86
3ª categoría (5) 131 3.147,52
4ª categoría (4) 9.650
 62,15
5ª categoría (3) 192.044 8,00
Reintegro 1.056.958
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 2278934 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 227893-/ -278934 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 22789-- / --78934 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 2278--- / ---8934 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 227---- / ----934 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 22----- / -----34 5,00
7ª (primera o última cifra) 2------ / ------4 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 98217.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 30374.

Los reintegros correspondieron al 1, 7 y 8.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

