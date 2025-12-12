La Orquesta y Coro RTVE ha recibido la Mención Especial en los premios anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo

La Fundación Víctimas del Terrorismo ha celebrado en el Auditorio Mutua Madrileña, el acto de entrega de sus premios anuales, en los que se ha reconocido con una Mención Especial la labor que la Orquesta y Coro lleva realizando desde hace años en favor de las víctimas del terrorismo.

El reconocimiento ha sido recogido por D. Manuel Ventero, director gerente de la Orquesta Sinfónica y Coro, que ha agradecido la distinción, al tiempo que destacaba el compromiso de la formación con las víctimas del terrorismo desde hace más de dos décadas. En su discurso señaló que aún queda mucho por hacer para reconocer el papel de las víctimas del terrorismo en nuestra sociedad y la voluntad de seguir colaborando con la Fundación en el futuro.

La Fundación de Víctimas del Terrorismo concede premios en diferentes categorías a periodistas, instituciones y particulares que destacan en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo.