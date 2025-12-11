La Orquesta y Coro RTVE recibe la Mención Especial en los premios anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo

La Orquesta y Coro RTVE recibirá una mención especial en los Premios Anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo que tendrán lugar el próximo viernes 12 de diciembre.

Con este reconocimiento, la entidad quiere reconocer el apoyo que siempre ha recibido por parte de la Orquesta y Coro que se materializa en el concierto que se celebra anualmente para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo. Hasta el momento se han organizado 23 ediciones de este concierto In Memorian que se celebra cada año.

Además de este premio, también se otorgarán otros galardones. El Premio en Defensa de los Derechos Humanos Adolfo Suarez ha recaído este año en el General de Brigada Miguel Ángel Ballesteros, experto en seguridad y prevención del terrorismo, y en Fernando Reinares, profesor de universidad y escritor experto también en terrorismo.

El Premio de Periodismo Fernando Delgado ha sido otorgado a José María Irujo, jefe de investigación de El País y especialista en terrorismo etarra y yihadista.

También se entregan los Premios Escolares Ana María Vidal-Abarca que han recaído en varios alumnos y profesores de todas las etapas escolares y que buscan ahondar entre los más jóvenes en la importancia de la lucha contra el terrorismo.