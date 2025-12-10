Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 9 de diciembre

Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 09/12/2025
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 9 de diciembre fue la siguiente:

43 - 7 - 39 - 5 - 21 - 23. Complementario: 29. Reintegro: 5. Con una recaudación de 2.575.999 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.700.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 1 152.351,91
Tercera (4) 119 640,13
Cuarta (4) 5.479 20,85
Quinta (3) 99.360 4,00
Reintegro 517.997
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

13 49 02 29 08 Estrellas: 2 - 11

Con una recaudación de 59.208.586,80 euros ha habido un acertante de primera categoría (5+2), boleto validado en Bélgica.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Sevilla.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 1 142.433.804,00
SEGUNDA (5+1) 7 110.381,72
TERCERA (5+0) 11 16.416,93
CUARTA (4+2) 46 1.222,79
QUINTA (4+1) 971 106,71
SEXTA (3+2) 1.982 55,27
SEPTIMA (4+0) 1.141
 35,92
OCTAVA (2+2) 14.715 13,46
NOVENA (3+1) 21.976 10,27
DECIMA (3+0) 58.195 8,55
UNDECIMA (1+2) 78.527 6,72
DUODECIMA (2+1) 326.849 5,33
DECIMOTERCERA (2+0) 860.109 3,77

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

