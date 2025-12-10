Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 9 de diciembre
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 9 de diciembre fue la siguiente:
43 - 7 - 39 - 5 - 21 - 23. Complementario: 29. Reintegro: 5. Con una recaudación de 2.575.999 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.700.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|152.351,91
|Tercera (4)
|119
|640,13
|Cuarta (4)
|5.479
| 20,85
|Quinta (3)
|99.360
|4,00
|Reintegro
| 517.997
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
13 49 02 29 08 Estrellas: 2 - 11
Con una recaudación de 59.208.586,80 euros ha habido un acertante de primera categoría (5+2), boleto validado en Bélgica.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Sevilla.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|1
| 142.433.804,00
|SEGUNDA (5+1)
|7
|110.381,72
|TERCERA (5+0)
|11
| 16.416,93
|CUARTA (4+2)
|46
|1.222,79
|QUINTA (4+1)
|971
|106,71
|SEXTA (3+2)
|1.982
|55,27
|SEPTIMA (4+0)
| 1.141
|35,92
|OCTAVA (2+2)
|14.715
|13,46
|NOVENA (3+1)
|21.976
|10,27
|DECIMA (3+0)
|58.195
|8,55
|UNDECIMA (1+2)
|78.527
|6,72
|DUODECIMA (2+1)
|326.849
|5,33
|DECIMOTERCERA (2+0)
|860.109
|3,77
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.