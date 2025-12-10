Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 9 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 9 de diciembre fue la siguiente:

43 - 7 - 39 - 5 - 21 - 23. Complementario: 29. Reintegro: 5. Con una recaudación de 2.575.999 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.700.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 152.351,91 Tercera (4) 119 640,13 Cuarta (4) 5.479 20,85

Quinta (3) 99.360 4,00 Reintegro 517.997

0,50