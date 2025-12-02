Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 1 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 1 de diciembre fue la siguiente:

41 - 40 - 21 - 24 - 2 - 17. Complementario: 39 Reintegro: 2.

Con una recaudación de 2.019.260 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 700.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 2 63.647,10 Tercera (5) 72

883,99

Cuarta (4) 3.732 25,58 Quinta (3) 68.049 4,00 Reintegro 402.122 0,50