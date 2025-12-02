Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 1 de diciembre

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 01/12/2025 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 01/12/2025
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 1 de diciembre fue la siguiente:

41 - 40 - 21 - 24 - 2 - 17. Complementario: 39 Reintegro: 2.

Con una recaudación de 2.019.260 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 700.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 2 63.647,10
Tercera (5) 72
 883,99
Cuarta (4) 3.732 25,58
Quinta (3) 68.049 4,00
Reintegro 402.122 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

38 - 28 - 47 - 41 - 16 - 2. Complementario: 8. Reintegro: 6. Joker: 5428533

Con una recaudación de 6.744.110 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 51.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 1 132.620,25
3ª categoría (5) 88 2.762,92
4ª categoría (4) 5.252 67,34
5ª categoría (30) 103.064 8,00
Reintegro 647.663 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 5428533 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 542853-/ -428533 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 54285-- / --28533 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 5428--- / ---8533 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 542---- / ----533 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 54----- / -----33 5,00
7ª (primera o última cifra) 5------ / ------3 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

