Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 1 de diciembre
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 1 de diciembre fue la siguiente:
41 - 40 - 21 - 24 - 2 - 17. Complementario: 39 Reintegro: 2.
Con una recaudación de 2.019.260 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 700.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|63.647,10
|Tercera (5)
| 72
| 883,99
|Cuarta (4)
|3.732
|25,58
|Quinta (3)
|68.049
|4,00
|Reintegro
|402.122
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
38 - 28 - 47 - 41 - 16 - 2. Complementario: 8. Reintegro: 6. Joker: 5428533
Con una recaudación de 6.744.110 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 51.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|1
| 132.620,25
|3ª categoría (5)
|88
|2.762,92
|4ª categoría (4)
|5.252
|67,34
|5ª categoría (30)
|103.064
|8,00
|Reintegro
|647.663
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|5428533
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|542853-/ -428533
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|54285-- / --28533
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|5428--- / ---8533
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|542---- / ----533
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|54----- / -----33
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|5------ / ------3
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
