Sorteo de la BonoLoto del miércoles 26 de noviembre
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 26 de noviembre fue la siguiente:
7 - 41 - 25 - 49 - 9 - 30. Complementario: 46. Reintegro: 9.
Con una recaudación de 2.525.396,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|150.307,29
|Tercera (5)
|91
|825,86
|Cuarta (4)
| 5.412
|20,83
|Quinta (3)
|96.223
|4,00
|Reintegro
|503.261
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.