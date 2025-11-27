Sorteo de la BonoLoto del miércoles 26 de noviembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 26 de noviembre fue la siguiente:

7 - 41 - 25 - 49 - 9 - 30. Complementario: 46. Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.525.396,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 150.307,29 Tercera (5) 91 825,86 Cuarta (4) 5.412

20,83 Quinta (3) 96.223 4,00 Reintegro 503.261 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.