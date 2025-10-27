Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 26 de octubre

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 26 de octubre fue la siguiente:

18 - 20 - 26 - 31 - 17 - 11 Reintegro: 8. Caballo ganador cuarta carrera: 10.

Con una recaudación de 79.763 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.205.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 0 0,00 4ª (5 números) 14 398,82 5ª (4 números + caballo ganador) 19 83,96 6ª (4 números) 429 7,44 7ª (3 números + caballo ganador) 236 13,52 Reintegro 8.094 1,00