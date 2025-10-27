Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 26 de octubre
La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 26 de octubre fue la siguiente:
18 - 20 - 26 - 31 - 17 - 11 Reintegro: 8. Caballo ganador cuarta carrera: 10.
Con una recaudación de 79.763 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.205.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|0
|0,00
|4ª (5 números)
|14
|398,82
|5ª (4 números + caballo ganador)
|19
|83,96
|6ª (4 números)
|429
|7,44
|7ª (3 números + caballo ganador)
|236
|13,52
|Reintegro
|8.094
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 5 Segunda carrera: 1 Tercera carrera: 4 Cuarta carrera: 10 Quinta carrera: Primero: 4 Segundo: 2
Con una recaudación de 15.640 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un bote de 25.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|0
|BOTE
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|6
|182,47
|4ª (4 caballos ganadores)
|12
|91,23
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.