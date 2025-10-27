Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de octubre
La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 26 de octubre fue la siguiente:
15 - 50 - 46 - 51 - 17. Número clave (reintegro): 6.
Con una recaudación de 3.672.427,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 7.900.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (5+1)
|0
|BOTE
|2ª (5+0)
|2
|83.009,41
|3ª (4+1)
|22
|1.372,06
|4ª (4+0)
|138
|255,19
|5ª (3+1)
|668
|60,25
|6ª (3+0)
|6.624
|19,75
|7ª (2+1)
|12.193
|8,25
|8ª (2+0)
|113.857
|3,00
|Reintegro (0+1)
|236.744
|1,50
