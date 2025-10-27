Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de octubre

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 26 de octubre fue la siguiente:

15 - 50 - 46 - 51 - 17. Número clave (reintegro): 6.

Con una recaudación de 3.672.427,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 7.900.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 2 83.009,41 3ª (4+1) 22 1.372,06 4ª (4+0) 138 255,19 5ª (3+1) 668 60,25 6ª (3+0) 6.624 19,75 7ª (2+1) 12.193 8,25 8ª (2+0) 113.857 3,00 Reintegro (0+1) 236.744 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.