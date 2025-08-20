La Vuelta 25, en RTVE: duelo entre Vingegaard y el equipo Emirates en un recorrido muy montañoso

Comienza en RTVE La Vuelta 25, cita clásica estival con el deporte de alto nivel que podrá seguirse en todos los canales y plataformas de la Corporación. Serán 3.151 kilómetros repartidos en 21 etapas, 15 de ellas de media o alta montaña. El recorrido comenzará el 23 de agosto en Turín y finalizará el 14 de septiembre en Madrid.

Tras cuatro primeras jornadas en Italia y Francia, la ronda entrará en territorio español en Figueres con varias etapas de excepcional belleza y dificultad: Cerler, L’Angliru, el Alto del Morredero o la Bola del Mundo serán algunos de los grandes retos.

En términos deportivos, La Vuelta 25 se plantea como un duelo entre Jonas Vingegaard, doble ganador del Tour, y el equipo Emirates. A nivel individual pueden destacar figuras internacionales como Tom Pidcock, Giulio Ciccone, Egan Bernal, Ben O’Connor o Antonio Tiberi, y ciclistas españoles como Juan Ayuso o Pablo Castrillo.

Retransmisión multicanal en RTVE La Corporación vuelve a apostar por una emisión multicanal en directo de La Vuelta, que comenzará este jueves 21 a las 19:30 horas con la retransmisión desde Turín de la presentación de los equipos, en un acto en el que estará Antonio Orozco, voz de la sintonía de La Vuelta 2025. Televisión Española ofrecerá íntegras 10 de las etapas más destacadas: la 1ª (Torino - Reggia di Venaria > Novara), 2ª (Alba > Limone Piemonte), 3ª (San Maurizio Canavese > Ceres), 5ª (Figueres), 7ª (Andorra la Vella > Cerler), 11ª (Bilbao), 14ª (Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo), 18ª (Valladolid), 20ª (Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada) y 21ª (Alalpardo > Madrid). Estas retransmisiones completas comenzarán en Teledeporte y pasarán después a La 1 o La 2, cadenas que ofrecerán todos los finales de etapa. Carlos de Andrés y Pedro Delgado, la pareja más mítica de narradores de ciclismo, estarán al frente en las retransmisiones de Televisión Española, acompañados por Joaquín ‘Purito’ Rodríguez. Jaume Palomar debuta en la moto que vive desde dentro cada kilómetro de la carrera. Radio Nacional de España contará todas las tardes el desenlace de cada etapa en RNE Audio, desde las 16:00 horas, con Gonzalo Da Cuña en la narración, los datos de Lucas García y los comentarios del campeón olímpico Samuel Sánchez. Los últimos kilómetros y el final de cada etapa se podrán seguir en ‘Las Tardes de RNE’, y los fines de semana, La Vuelta será protagonista en el primer tramo de ‘Tablero Deportivo’, con Miguel Ángel Méndez. Además, todas las etapas se verán íntegramente en RTVE Play, donde el usuario podrá elegir hasta seis cámaras para seguir la carrera. Y el canal de YouTube de RTVE Deportes colgará cada tarde el resumen de etapa.